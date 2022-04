Finalmente Bitonto! 6-0 al Castellana e salvezza in vista

La primavera del leone.

Sa di aria nuova, di un vento che finalmente ti soffia accanto verso il mare e non contro verso la tempesta, la primavera del Futsal Bitonto che riscopre le sue migliori abitudini e batte per 6 a 0 il Castellana, con le reti di Tarantino (3),Dudu, Lovascio e Quinellato, e vede avvicinarsi sempre di più la propria salvezza.

Una salvezza fondamentale per la stagione e per la storia dei neroversi del futsal.

LA PARTITA

Orfano dell’infortunato Dario Orlino, mister Roberto Chiereghin sceglie di partire col cinque composto da Genchi, Acquafredda, Reyno, Dudu e Quinellato.

Il Bitonto dimostra di essere subito in giornata e, dopo soli venti secondi dal fischio d’inizio, ci prova con Reyno il cui tiro dalla sinistra è centrale e di facile lettura per il portiere.

Al 3’ Reyno serve per Dudu, che calcia di prima col sinistro ma trova l’attenta risposta del portiere col piede.

Al 7’ Dudu calcia dalla destra ma la mira è imprecisa, con la sfera che si spegne sull’esterno della rete.

Al 10’ doppia occasione per il Castellana con Lacatena e Salamida, ma su entrambi i tentativi Genchi si oppone coi piedi e tiene il risultato inchiodato sullo 0-0.

Al 10’ però il Bitonto rompe gli equilibri e lo fa con Tarantino, che se ne va in grande stile sulla sinistra e da posizione impossibile indovina l’angolo per il vantaggio del Bitonto. 1-0

Il Bitonto gioca ancora di più in scioltezza e, pochi secondi più tardi, sfiora il raddoppio con Lovascio che ruba palla a centrocampo e si presenta a tu per tu col portiere, ma l’uscita bassa di quest’ultimo è efficace e gli nega la gioia del goal.

Goal che al 12’ Reyno sfiora in maniera incredibile su calcio di punizione dal limite, ma il suo pallonetto sensazionale non trova gloria e si stampa sulla traversa.

Al 14’ prova la reazione il Castellana, con Console il cui tiro ad incrociare dalla corsia di sinistra termina sul fondo.

Ma al 17’ il Bitonto non perdona e, ancora con Tarantino, mette dentro la palla del 2-0 grazie ad una splendida conclusione al volo in corsa su assist di Dudu che non lascia scampo al portiere e vale la doppietta personale per il giocatore bitontino.

Al 18’ Rafinha cerca il goal dalla distanza, ma il suo destro è deviato in fallo laterale da un difensore ospite.

All’intervallo è 2-0 Bitonto.

Nella ripresa mister Chireghin cambia il proprio starting five ed inserisce dal primo minuto Genchi, Rafinha, Tarantino, Dudu e Quinellato.

Il Castellana prova a partire forte nel tentativo di rimettere in piedi la gara ma il tiro di La Carbonara dalla lunga distanza si spegne sul fondo.

Al 3’ Dudu apparecchia per Quinellato che calcia forte in area di rigore ma apre troppo il compasso, con sfera che si spegne sul fondo.

Al 7’ il Bitonto cala il tris e lo fa con Dudu che riceve sulla sinistra l’assist al bacio di Reyno e col destro spinge comodamente in rete la palla del 3-0.

Il Bitonto è in piena trance agonistica e, dopo soli sessanta secondi, piazza il poker con Lovascio che riceve sul secondo palo da Acquafredda e col sinistro deposita in rete la palla del 4-0.

Il Castellana accusa il colpo e si gioca il tutto per tutto inserendo la carta del quinto uomo di movimento e rendendosi pericoloso con Salamida, sul cui tiro cross dalla sinistra solo un intervento in spaccata di Genchi evita il peggio al Bitonto.

Dopo il pericolo scampato, i neroverdi si rigettano nella metà campo avversaria e all’11’ calano la manita con Quinellato, che riceve da Tarantino dopo un recupero palla sulla tre quarti e, di prima col destro, mette la palla in rete per il 5-0.

Il Castellana non molla e, sul tiro di Solidoro, solo un super intervento di Genchi nega la gioia della rete agli avversari.

Il Castellana continua a premere ma alla prima occasione Tarantino si coordina alla grande dalla propria metà campo ed in spaccata al volo fa 6-0 per il Bitonto e tripletta personale.

Nei minuti finali gli ospiti provano a mettere a segno il goal della bandiera ma la difesa neroverde è impenetrabile e, al fischio finale, è 6-0 per il Bitonto che ritrova il successo dopo sette partite, sale a quota 25 punti e si porta a +6 sulla zona play out. Ora, testa alla sfida in trasferta contro il Sammichele.