Il Bitonto a Sassari per l’ultima giornata della regular season

È tempo di ultima sfida della stagione regolare per il Bitonto C5 Femminile che domani sarà di scena per la prima volta nella propria storia in Sardegna, per affrontare le rosso blue dell’Athena Sassari.

Una gara fondamentale, per le neroverdi, per stabilire quale sarà l’avversario da affrontare nei quarti di finale dei play off scudetto.

Numeri e combinazioni a parte, per il Bitonto sarà importante innanzitutto vincere, e poi cercare di farlo con un’abbondanza netta di goal di scarto.

Di fronte ci sarà un Sassari che spera di disputare il play out contro l’Audace Verona in virtù dei soli sei punti in classifica totalizzati finora nella stagione regolare, frutto di trentuno reti all’attivo e centotredici subite.

Per il Bitonto, dunque, l’impegno è tutt’altro che da sottovalutare.

Un impegno che servirà alle neroverdi per stabilire quale sarà la loro posizione in classifica al termine della stagione regolamentare e quale sarà lo score finale in termini di reti che fino a questo momento le ha viste autrici di 79 goal all’attivo e 51 al passivo.

Il Bitonto, in quest’ultimo impegno della regular season, dovrà fare a meno di Taina Santos squalificata e di Lucileia che rimarrà in Puglia a proseguire la riabilitazione e la preparazione in vista del primo incontro di play off.

Vincere, quindi, per conoscere il proprio destino e il proprio avversario.

Marcio Santos ha il solito approccio razionale alla partita: “Ci aspetta un viaggio lunghissimo contro un avversario che, in caso di notizie positive da Francavilla, metterà la vita sul campo per poter sperare nel play out. È la classica partita in cui rischi di sottovalutare le avversarie e di trovarti in grosse difficoltà con il risultato. Oltretutto non saranno della partita né Taina Santos né Lucileia. Tuttavia sono molto fiducioso nella prestazione di tutte le ragazze del roster, soprattutto di quelle che finora hanno avuto meno possibilità di mettersi in mostra. In campo andrà il solito Bitonto con la voglia di fare suo il risultato”.

Gabi Tardelli, da capitano, carica la squadra: “È una partita importantissima per poter conquistare le posizioni favorevoli in vista dei play off. Sono orgogliosa del lavoro fatto dalle mie compagne che per troppo tempo mi sono mancate e questo, è il mio più grande rammarico. Per il resto abbiamo fatto vedere di che pasta siamo fatte e cosa vuole dire affrontare il Bitonto”.

Ad arbitrare l’incontro sarà Antonella Manca come primo arbitro, coadiuvata da Marco Navarra. Al cronometro Matteo Littera.