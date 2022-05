Sipario sul campionato da montagne russe dei neroverdi del futsal

Otto mesi da leoni e un futuro tutto da prendersi.

Sono stati mesi intensi, quelli del Futsal Bitonto. Otto mesi di passione smisurata, di paure e sospiri di sollievo, di gioie e dolori, di sigarette nevrotiche e di sorrisi a ricucire l'ennesimo strappo, nel conto con la sfortuna.

Otto mesi di montagne russe che hanno fatto da insegnante a tutti gli addetti ai lavori in casa neroverde, sull'importanza di poter disputare un campionato nazionale come quello di serie B e su quanto sia stato fondamentale e bello dfenderlo con le unghie e con i denti, contro tutto e tutti.

Otto mesi che ad alcuni hanno permesso di riscattare storie sportive personali, ad altri di costruirsene altre nuove, come Nicola Petta e Cosimo Pastoressa, che dalla juniores hanno fatto il loro esordio in prima squadra.

Otto mesi di amore per la maglia, la città e i colori, con cui ora andare meritatamente in vacanza per ripartire poi a settembre con nuovi e alti obiettivi.

Finisce dunque con un tre a tre a Canosa, con le reti di Dudu (2) e Reyno, il campionato del Futsal Bitonto che chiude al sesto posto e con trentadue punti in classifica.

LA PARTITA

Mister Chiereghin sceglie di partire col cinque composto da Genchi, Rafinha, Dudu, Reyno e Quinellato.

L'avvio di gara è favorevole al Bitonto che al 4' passa in vantaggio con Dudu, bravo ad arrivare per primo sulla sfera e a spingere in rete l'assist dalla corsia di sinistra di Reyno.

Il goal subito intontisce il Canosa che rischia di andare sotto in due occasioni, ma Quinellato non è preciso e spreca due volte davanti al portiere. Al 10' ci prova anche Rafinha al volo direttamente da angolo, ma il suo tiro si spegne di un nulla sul fondo.

Dopo aver sprecato tanto, però, il Bitonto scopre il fianco e concede il pari ai padroni di casa. Un goal che però non varia i piani del Bitonto che si rigetta in attacco e prima dell'intervallo riesce a riportare la gara sui propri binari grazie alle ventiduesima rete stagionale di Dudu e al goal di Reyno.

È 1-3 Bitonto all'intervallo.

Nella ripresa mister Chiereghin non cambia il proprio starting five ed il Bitonto parte ancora una volta bene, spegnendosi però col passare dei minuti, a causa della consueta rotazione corta.Il Canosa fiuta la rimonta e dopo un paio di ottimi interventi di Genchi sui tentavtvi dei padroni di casa in area di rigore, i rosso blue riescono a pervenire al pari, annullando il doppio vantaggio del Bitonto.

Un Bitonto che, prima della chiusura finale regala un momento di gioia a Nicola Petta, bitontino doc e ragazzo della juniores, facendolo esordire per la prima volta in prima squadra. Un esordio, che dopo quello di Pastoressa col Mirto, porta avanti una tradizione bellissima in casa neroverde e che lascia sorridere e ben sperare per il futuro dell'intero movimento bitontino.

Al fischio finale è dunque 3-3 fra Bitonto e Canosa. I neroverdi chiudono la propria seconda stagione in serie B con trentadue punti e con un sesto posto in classifica.

Ora è tempo di vacanze e di ricaricare le batterie in casa neroverde. Dopodiché non resterà che mettersi seduti ad un tavolo e programmare nei minimi dettagli, la prossima annata. Sempre con la stessa passione. Sempre con lo stesso leone, stampato sul petto.