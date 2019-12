Il Bitonto ruggisce come sa e manda al tappeto il Brindisi 8-1

Le vecchie e buone abitudini. Ha il sapore di cose già vissute e delle quali non si può proprio fare a meno la vittoria di sabato scorso ottenuta dal Futsal Bitonto 2019. Quelle cose che sono poi le stesse che hanno fatto innamorare un’intera città di questa squadra e questi ragazzi: coraggio da vendere, agonismo a livelli altissimi, una maglia neroverde ed un festival del goal che è un continuo strappare applausi e sguardi meravigliati. Un festival del goal quello orchestrato dalle doppiette di Palermo, Decillis, Zerbini e dalle reti Orlino e Barbosa, che va a correggere l’accordo mancato al giro armonico quasi perfetto della scorsa settimana in quel di Aradeo. Una festa di tutti e per tutti che racconta un unico ed immenso messaggio: il leone è ancora vivo ed è tornato subito a ruggire. È un Bitonto nuovamente schiacciasassi quello che sabato ha battuto per otto reti ad uno il Futsal Brindisi, tornando subito alla vittoria e mantenendo ben salda la seconda piazza in classifica. Una vittoria che proietta nel migliore dei modi i neroverdi alla sfida di sabato prossimo in casa del Futsal Barletta.





La partita

Mister di Bari recupera lo squalificato Palermo e gli infortunati Decillis e Tarantino, scegliendo di mandare in campo il cinque composto da Ritorno, Satalino, Orlino, Barbosa e Decillis.

Dopo una fase iniziale di studio fra le due squadre, con un’occasione fallita da Decillis ed una parata fondamentale di Ritorno, al 9’ il Bitonto passa grazie alla rete di Palermo, che sfrutta al meglio l’assist dalla sinistra di Barbosa per depositare in rete la palla del vantaggio Bitonto. Vantaggio che neanche un giro di lancette più tardi diventa raddoppio, con Barbosa che è caparbio a recuperare palla quasi sulla linea di fondo, ed è poi bravo a battere il portiere per il 2-0 del Bitonto. Dopo averlo sfiorato in contropiede con Decillis, il Bitonto cala il tris al 12’ col brasiliano Zerbini che dalla distanza estrae dal cilindro un sinistro chirurgico che termina la propria corsa in rete per il 3-0 Bitonto. Il largo vantaggio acquisito permette al Bitonto di gestire il risultato, rischiando poco o nulla, e su quel poco di rischio, ci pensa sempre Ritorno a negare la gioia della rete agli avversari. Avversari che però al 17’ riescono a trovare la rete con un sinistro da fuori area che non lascia scampo al portiere neroverde per il 3-1. La rete subita scuote nuovamente il Bitonto che mette a segno subito la quarta rete con Barbosa che al 18’ ci prova da sinistra, il suo tiro respinto dal portiere è subito preda di Orlino che si avventa come un falco sulla sfera e in spaccata fa 4-1 per il Bitonto. Prima dell’intervallo c’è ancora spazio per le marcature del Bitonto che diventano cinque grazie alla splendida rete di Decillis che riceve palla da posizione laterale, controlla la sfera ed al volo batte il portiere per il 5-1 del Bitonto.

Nella ripresa, mister Di Bari riparte col botto grazie a Palermo, che capitalizza al meglio gli sviluppi di un angolo per ricevere la sfera sul secondo palo e di prima battere il portiere per il 6-1 del Bitonto. Il Brinsidi prova a reagire senza trovare gloria ed il Bitonto in ripartenza centra il palo con Barbosa. Al 12’ s.t. il Bitonto però è cinico e piazza la rete del sette ad uno con Decillis il quale, liberato sulla sinistra, mantiene la consueta freddezza a tu per tu col portiere e lo batte con un destro rasoterra che non gli lascia scampo. Col largo vantaggio acquisito, mister Di Bari sceglie di mandare in campo anche i bitontini Acquafredda, Muzio e Schettini fra i pali, ed è proprio Acquafredda di un nulla a sfiorare la rete. L’ultima emozione del match è di marca Bitonto e giunge al 18’ con Zerbini che ancora una volta tira fuori il sinistro e con una conclusione di potenza dalla distanza, batte il portiere per l’8-1 del Bitonto finale.

Al triplice fischio è festa Bitonto che torna subito al successo e si prepara alla sfida di sabato prossimo in casa del Futsal Barletta.