Decillis, Zerbini e Barbosa augurano il buon Natale: è 2-3 al Barletta

A te e in famiglia. Brilla, luccica, crea un meraviglioso gioco di luci ed ombre e sorprende comunque tutti al momento dello scarto nonostante si era già consci del contenuto al proprio interno. È infatti il miglior regalo che potesse farsi e fare a tutti i tifosi, quello che il Bitonto ha scartato sabato scorso in quel di Barletta superando l’arduo impegno per tre reti a due al termine di una gara non decisiva, ma che può e deve dire tanto per il prosieguo di stagione dei neroverdi. Un regalo, griffato dalle firme prestigiose di Decillis, Zerbini e Barbosa e francobollato da tutto il Futsal Bitonto 2019 che conclude nel migliore dei modi un anno straordinario ed un’annata sportiva da incorniciare. Neroverdi che riposeranno durante la sosta natalizia, per poi tornare in campo il 2 gennaio in Coppa Puglia, contro l’Itria a Cisternino.





La partita

Orfano solamente dell’infortunato Lorusso e col neo acquisto Ferreyra a piena disposizione, mister Pietro Di Bari sceglie di schierare in campo Ritorno, Satalino, Orlino, Barbosa e Decillis.

L’avvio è ottimo per il Bitonto che al secondo minuto trova la rete del vantaggio proprio sull’asse Barbosa – Decillis col brasiliano che mette al centro da sinistra e con la punta biscegliese che con un colpo da biliardo col destro manda la palla in rete. Il Bitonto pare essere in palla ma i tentativi di Satalino prima, e barbosa poi non si concretizzano per un non nulla così, dopo aver fallito due occasioni ghiotte il Bitonto concede il fianco agli avversari che al quinto pervengono al pareggio con Martinez che riceve da sinistra, calcia a pochi passi dalla porta trovando la respinta di Ritorno, ma sulla respinta è ancora lui il più lesto di tutti a ribattere in rete la palla del pareggio. Al 10’ il Bitonto ha l’opportunità di raddoppiare ma Palermo, servito in sulla destra in profondità da Barbosa pecca di eccessivo altruismo non calciando a rete da buona posizione, sprecando così un’ottima opportunità. A metà frazione, arriva anche il momento del neo acquisto Damian Ferreyra che rileva Barbosa. Ed è proprio il neo entrato argentino a provarci con una botta da fuori, che però è deviata in angolo dal portiere. L’ultima emozione della prima frazione di gioco è ancora di marca bitontina con la botta su punizione di Decillis che trova l’attenta respinta di un difensore. All’intervallo è 1-1.

Nella ripresa mister Di Bari scegli di ripartire col cinque composto da Ritorno, Zerbini, Barbosa, Palermo e Decillis. Ancora una volta, i minuti di avvio sono tutti a favore del Bitonto che al 3’ raddoppia grazie all’azione personale di Zerbini che parte da destra, si accentra e col sinistro dal limite trova la giusta deviazione di un giocatore barlettano per ingannare il portiere e fare 1-2 Bitonto. Come già accaduto nel primo tempo però, anche nel secondo tempo il Barletta perviene quasi immediatamente al pari, sfruttando un buco sulla fascia sinistra difensiva del Bitonto per battere a tu per tu Ritorno per la rete del 2-2. Il goal subìto scuote definitivamente il Bitonto che di qui in poi prende in mano le redini del gioco ed aumenta i ritmi e l’intensità delle proprie giocate. All’8’ Zerbini ci prova col sinistro da fuori ed a portiere battuto, si vede negata la gioia del goal dal salvataggio sulla linea da parte del difensore barlettano. Il Barletta si affida all’estro del suo bomber Martinez ma la sua conclusione al minuto 10’ è alta e si spegne sopra la traversa. L’occasione più ghiotta per pareggiare da parte del Bitonto capita a sei minuti dalla fine sui piedi di Lovascio il quale, servito da Orlino dalla sinistra su azione di contropiede due contro uno, riceve palla, si coordina in spaccata, ma la sua conclusione a botta sicura è respinta dall’uscita bassa disperata del portiere. A cinque dalla fine il Bitonto dimostra la propria superiorità territoriale conquistandosi il quinto fallo. Così, quando mancano un minuto e quarantotto secondi effettivi di gioco al termine della gara, Barbosa prova a ripartire a grande velocità in contropiede ma viene letteralmente falciato da dietro: per il direttore di gara non ci sono dubbi, è il sesto fallo. Dal dischetto si presenta Barbosa che spiazza il portiere neoentrato, che aveva sostituito il numero uno titolare del Barletta, espulso per proteste: è 3-2 per il Bitonto. La partita termina qui, coi neroverdi che consolidano il secondo posto in classifica e si preparano a tornare il 2 gennaio, impegnati in Coppa Puglia, contro l’Itria a Cisternino.