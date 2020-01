Coppa Puglia, non basta il cuore al Bitonto che saluta le final eight: 3-5 contro Itria

È un Bitonto che sotto i noti riflettori di un appuntamento di gala e di un traguardo storico conquistato, come quello delle Final Eight di Coppa Puglia, non ha affatto vestito i panni del figurante appena appariscente e poi svanito nell’accecante bagliore dei flash, quello che ieri ha dovuto salutare ai quarti la competizione. Bensì, è stato un Bitonto, quello sceso in campo ieri, che ha indossato l'abito da cerimonia adatto all'occasione e che, nonostante madre sfortuna lo abbia tenuto per mano in questo inizio anno costringendolo a fare a meno di quattro pedine importanti, ha gettato il cuore oltre l'ostacolo, giocato una gara straordinaria per coraggio e spirito di sacrificio, e sfoggiato una prova di grandissimo carattere contro un avversario quotato come l'Itria, salutando così ai quarti le Final Eight fra gli applausi e senza rimpianti, per aver dato, ancora una volta, il massimo. Un Bitonto, che alle note positive di questo giovedì di coppa, inserisce anche l’esordio in gara ufficiale fra i grandi del baby bitontino doc fiore all’occhiello della juniores Alessio Verriello. Non riesce dunque l'impresa al Bitonto che decimato non riesce a superare l'Itria ed accedere alle semifinali delle Final Eight di calcio a 5. Nonostante la sconfitta, il traguardo conquistato come i quarti, restano una delle pagine di storia più importanti della squadra neroverde.





La partita

Orfano degli infortunati Zerbini e Palermo e con gli squalificati Orlino e Decillis, mister Di Bari schiera Ritorno, Satalino, Ferreyra, Barbosa, Lorusso.

Ed è proprio Lorusso dopo due minuti a provarci dalla distanza, con la palla che si spegne di poco sul fondo. Un minuto più tardi, e Barbosa ci prova dalla distanza, trovando il miracolo del portiere. L'Itria però trova il vantaggio al 6'direttamente da calcio piazzato imparabile per Ritorno. Il Bitonto prova subito a reagire ma Barbosa dopo aver saltato il suo avversario viene murato a tu per tu. L'Itria è cinico ed al 9' raddoppia con una conclusione dalla distanza che beffa Ritorno e si spegne in rete. I padroni di casa provano ad incrementare il doppio vantaggio ma Ritorno si supera su Araujo. Il Bitonto non resta a guardare ed al 15' dopo uno scambio con Lorusso, Barbosa centra la traversa. Gli ultimi minuti del primo tempo sono fatali al Bitonto che subisce due reti dai padroni di casa, la prima al 16'con una palla messa al centro dell'area e calcata di potenza in rete.

La seconda con un tiro dal limite. Nella ripresa il Bitonto mostra grinta e carattere da vendere e prova a rendersi pericoloso fin da subito. Al 2' Barbosa ci prova dal limite ma il portiere con un miracolo devia in angolo. Il carattere premia il Bitonto che al 5' prova a rientrare in gara col goal di Lorusso che di tacco fa 1-4. Il goal ridà morale al Bitonto che al settimo fallisce il secondo goal con Lovascio che sul secondo palo è murato a tu per tu dal portiere. Il momento buono del Bitonto prosegue, ma sulla propria strada il Bitonto trova la sfortuna che devia sul palo il tiro di Satalino da angolo. Dopo aver creato tanto ma finalizzato poco, il Bitonto subisce la quinta rete da parte dell'Itria con un'azione viziata da un fallo di mano non ravvisata e poi conclusa con un tiro da pochi passi. Il Bitonto prova subito a reagire ma Lorusso servito sul secondo palo strozza la conclusione col sinistro.

Al 16' ci prova Lovascio da fuori, ma il suo tiro si spegne sul fondo. Il Bitonto, mai domo, continua a crederci ed al 18' Barbosa trova un goal capolavoro con la conclusione da posizione laterale defilata destra, che si spegne sotto il sette.

Passa appena un giro di lancette ed il Bitonto rientra definitivamente in gara ancora con Barbosa che recupera palla e dal limite col destro fulmina il portiere per il 3-5. Al 20' il Bitonto ha nel giro di due minuti due occasioni per completare la clamorosa rimonta, ma entrambi i tentativi di Lovascio in area, vengono murato dal portiere. Nell’ultima parte di gara mister Pietro Di Bari sceglie di far esordire anche il promettente giovane bitontino doc Alessio Verriello, che si cala perfettamente all’interno del contesto di gara.

Al fischio finale è 3-5 per l'Itria che accede in semifinale. Il Bitonto invece saluta la Coppa fra gli applausi per un traguardo comunque storico conquistato.