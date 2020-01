Il Bitonto fa e disfa in terra campana: è 2-2 contro il Gladiator

Dottore, urge rimedio. È ancora paziente indispettito nelle corsie o nelle sale d’attesa di un fantomatico ospedale sempre e comunque lontano da Via Megra, il Bitonto, che ancora una volta non riesce a trovare la giusta terapia prima e cura poi al proprio mal da trasferta perseverando in antidolorifici temporanei e mai in antibiotici che eliminino definitivamente il disturbo. Anche in terra casertana infatti i neroverdi non sono riusciti a metter fine a questo trend altalenante lontano dalla città dell’olio, pareggiando 2-2 una gara che sembrava essere ormai andata in porto dopo il doppio vantaggio firmato dalle reti di Turitto e Colella. Nel giro di sei minuti infatti, dal 70’ al 76’, i padroni di casa sono riusciti a rimettere in piedi la gara, costringendo il Bitonto ad un pari che, se da un lato gli consente di mantenere il primato in classifica in solitaria, dall’altro lo costringe a rinunciare ad una prova di fuga a più quattro, in virtù del pari a reti bianche del Foggia in quel di Agropoli. Un punto a testa dunque su un campo comunque ostico, e palla al centro. Prossimo impegno per i neroverdi, sarà la sfida di domenica prossima in casa, contro il Fasano.





La partita

Mister Roberto Taurino recupera Marsili dalla squalifica e lo ripropone al centro del campo nel 3-5-2 classico di partenza che vede Figliola tra i pali; linea di difesa con Gargiulo Lomasto – Colella; a centrocampo, nel mezzo Piarulli – Marsili – Biason, sugli esterni Terrevoli e Turitto; in avanti il duo Patierno – Lattanzio.

Parte meglio il Gladiator, che prova a premere e al 9’ si rende pericoloso con la conclusione di Vitiello dalla lunetta dell’area di rigore, palla sul fondo. Ci mette più tempo il Bitonto per uscire, ma al 14’ ecco il suo primo squillo: lancio di Biason da centrocampo, a favorire lo scatto in profondità, sul filo del fuorigioco, di Patierno, che avanza verso De Lucia ma la sua conclusione non inquadra lo specchio. Ci prova Turitto due minuti dopo, botta dal limite dell'area di rigore, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, palla sbilenca sul fondo. Al 24’ proteste neroverdi: Maraucci ferma, con un tocco di mano, la sfera diretta a Patierno lanciato a rete, per l’arbitro è solo giallo. Dal calcio di punizione, lancio di Biason per Lattanzio, che viene anticipato da Di Pietro nel tentativo di conclusione a rete, solo davanti a De Lucia. Ancora Lattanzio pericoloso al 27’: cross di Colella dalla trequarti sinistra, l’attaccante andriese anticipa l’avversario e prova la zampata, risposta di piede di De Lucia, con la difesa sammaritana che poi si salva in corner. Sempre Lattanzio sugli scudi: lancio di Gargiulo, la punta ex Bisceglie difende palla al limite dell’area di rigore, prova la girata ma il suo tentativo si spegne sul fondo. Il forcing trova la via del gol e del meritato vantaggio al 42’: punizione di Marsili dai 25 metri, botta terrificante indirizzata sotto la traversa, respinge De Lucia ma la palla resta lì, si avventa Turitto che di testa fa 0-1 Bitonto e rete numero 6 in campionato per l’esterno barese. Gol pesante, che manda il Bitonto avanti nel punteggio al riposo.

Ripresa. È subito Bitonto: poco più di un giro di lancette, punizione tagliata dalla trequarti sinistra di Marsili, all'altezza del primo palo zampata di Colella che fa 0-2. La prima rete del difensore numero 3 vale il raddoppio neroverde. Col doppio vantaggio, mister Taurino cambia qualcosa e vuole evitare di restare in inferiorità numerica, togliendo gli ammoniti Lomasto e Marsili, inserendo Amelio e Vacca. Dunque, Colella al centro della difesa a tre, e Biason che prende il ruolo del centrocampista romano nel vertice centrale del centrocampo. Ci prova Piarulli dal limite dell’area, palla sul fondo. Al 63’ però la prima delle due disattenzioni fatali per il Bitonto: accorcia le distanze il Gladiator. Punizione di Vitiello dalla trequarti sinistra, al volo in area di rigore c’è la conclusione di Maraucci che si insacca alle spalle di Figliola. È 1-2 e gara riaperta. Il Bitonto prova a scuotersi e a reagire: 70’, conclusione di Vacca poco fuori l’area di rigore, palla non lontana dal palo alla destra di De Lucia. Un minuto dopo, ci prova Patierno dal limite, palla di poco alta sopra la traversa. Al 76’ arriva l’incredibile ed inatteso pareggio campano: l’azione si sviluppa sulla sinistra, traversone di Vitiello, la spizza Del Sorbo, sul secondo palo Turitto non riesce a spazzare e Di Finizio si ritrova la sfera che vale il 2-2. Bitonto ferito che prova la scossa: Patierno lancia Terrevoli in area di rigore sulla destra ma l’esterno viene spintonato da un avversario, l’arbitro lascia continuare. Mister Taurino getta nella mischia Pierno per Terrevoli e Merkaj per Turitto. Si passa alle tre punte e c’è l’esordio dell’ex Lecce: nei cinque minuti di recupero l’unico tentativo è proprio del neo entrato Pierno, che si gira dal limite ma non trova lo specchio al fischio finale è 2-2, per il Bitonto è il terzo pareggio consecutivo in terra campana.

I neroverdi mancano l’allungo in classifica ma conservano il primo posto in classifica, con 41 punti. E domenica al “Città degli Ulivi” è tempo di derby col Fasano.

19^ GIORNATA CAMPIONATO SERIE D – GIRONE H

GLADIATOR – BITONTO 2 – 2

Reti: 42’ pt Turitto, 1’ st Colella, 18’ st Maraucci, 31’ st Di Finizio

GLADIATOR: De Lucia, Landolfo, Grimaldi (29’ st Rekik), Vitiello (45’ st Prevete), Maraucci, Sall, Troianello (10’ st Di Finizio), Capone, Del Sorbo, Di Paola (24’ st Sorrentino), Di Pietro (c) (29’ st Pantano).

A disp. Cappuccio, Ioio, Di Monte, Andreozzi. All. Borrelli

BITONTO: Figliola, Terrevoli (38’ st Pierno), Amelio, Colella, Marsili (14’ st Vacca), Lomasto (9’ st Amelio), Gargiulo, Piarulli, Biason, Patierno, Lattanzio, Turitto (45’ st Merkaj).

A disp. Zinfollino, Montrone, Gagliardi, Foufouè, Bolognese. All. Taurino

Arbitro: Gregoris (Pescara). Assistenti: Giudice (Frosinone) e Giacomini (Viterbo)

Ammoniti: De Lucia, Vitiello, Maraucci (G), Marsili, Lomasto, Biason, Patierno (B)