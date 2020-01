Per la prima volta su una rete nazionale: Bitonto-Fasano verrà trasmessa su Sportitalia

La prima volta non si scorda mai.

Per la prima volta nella sua storia una partita del Bitonto verrà trasmessa in chiaro su una rete televisiva nazionale. Bitonto-Fasano in programma infatti domenica 19 gennaio, valida per la 20ma giornata del campionato di Serie D, verrà trasmessa sul noto canale Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) a partire dalle 15.

Secondo le disposizioni impartite dalle autorità di pubblica sicurezza durante la riunione del Gos, sono disponibili per il settore ospiti un massimo di 60 biglietti, acquistabili – attraverso il circuito “Ticketland 2000” – solo ed esclusivamente in prevendita, in modalità nominativa, e presentando valido documento di identità, fino alle 17 di sabato 18 gennaio, presso il “Bar Caffè Antico”, in via San Francesco n. 29, a Fasano (BR). Il costo del tagliando è di 10 euro. La vendita sarà attiva già a partire dalle prossime ore. Si invitano pertanto i tifosi ospiti a non partire per Bitonto se sprovvisti di tagliando di accesso allo stadio.