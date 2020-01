Il Futsal Bitonto dilaga contro il Just Mola: finisce 9-3

La reazione che ti aspetti. Pomeriggi come quello di sabato scorso sono pomeriggi che agli amanti di questo sport lasciano la più che lecita facoltà di pensare se un semplice rettangolo di gioco, possa davvero contenere senza strabordare tutte le emozioni che in quaranta minuti vi si possono accumulare al proprio interno. E se le triplette di Decillis e Lorusso, la doppietta di Barbosa e la prima rete stagionale dell’argentino Ferreyra lasciano quella sensazione di già visto, ma ogni volta sempre meravigliosa, quello che è accaduto negli ultimi minuti, è l’emozione più grande che racchiude l’essenza di questo sport. A 180 secondi dalla fine infatti mister Pietro Di Bari in sequenza, ha scelto di mandare in campo i ragazzi della juniores, nonché bitontini doc Alessio Verriello che ha bagnato il suo esordio stagionale in campionato, Gianni Muzio capitano della juniores ed il portiere Davide Schettini. Un riconoscimento al merito verrebbe da pensare, ed è giustamente così ma, ciò che più ha sorpreso e meravigliato è vederli tutti e tre in campo contemporaneamente assieme al loro mister, Claudio Barbosa. Un affascinante incontro generazionale. Resterà questa infatti l’immagine e l’emozione più bella di un pomeriggio di futsal che ha visto il Bitonto tornare subito al successo contro il Just Mola, riprendere la marcia in campionato e prepararsi così nel migliore dei modi alla sfida di sabato prossimo in trasferta contro il Conversano.





La partita

Orfano degli squalificati Tarantino e capitan Satalino e con Zerbini sulla via del rientro, mister Pietro Di bari scegli di partire col cinque iniziale composto da: Ritorno, Lorusso, Orlino, barbosa, Decillis.

L’avvio di gara del Bitonto è devastante con la rete che arriva subito dopo pochi secondi dal fischio di inizio e porta la firma di Francesco Lorusso che riceve sulla destra da Decillis e col sinistro in corsa fa subito 1-0. Il Just Mola accusa il colpo ed al 6’ il Bitonto può raddoppiare con Decillis che si scambia il favore con Lorusso e col destro ravvicinato sul secondo palo fa 2-0. Un minuto più tardi i due provano si trovano ancora alla grande ma sull’assist di Decillis, Lorusso non riesce ad arrivare sul pallone sul secondo palo per una questione di secondi. Il predominio del Bitonto è netto ed all’11’ Barbosa da sinistra scarica al limite dell’area di rigore per Decillis che controlla ed al volo col destro batte il portiere per il tre a zero del Bitonto. Passa appena un minuto ed il Bitonto sfiora la quarta rete con Ferreyra che servito sulla corsia di sinistra apre il piattone destro, ma il suo tentativo si spegne sul palo. È il preludio al goal che giunge sessanta secondi di lancette più tardi sempre con lo stesso Ferreyra, che riceve sul secondo palo la palla di Barbosa ed in corsa mette a segno la sua prima rete stagionale che vale il 4-0 del Bitonto. Al 15’ cerca gloria anche Lovascio, il cui sinistro però è parato dal portiere ospite. Al 16’ dopo aver regalato due assist, Barbosa sceglie di mettersi in proprio partendo per vie centrali e concludendo col destro a tu per tu col portiere, trovando la rete del cinque a zero Bitonto. I neroverdi sono incontenibili ed al 19’ mettono a segno la sesta rete di giornata con Lorusso che dal limite rientra sul sinistro, conclude sul primo palo e fa 6-0 Bitonto all’intervallo.

Nella ripresa mister Pietro Di Bari, sceglie di ripartire da Ritorno, Orlino, Lorusso, Ferreyra e Decillis. I ritmi sono più bassi rispetto alla prima frazione di gioco eppure è il Bitonto ad avere la prima occasione con Ferreyra, che colpisce di testa su lancio lungo di Ritorno, trovando la parata del portiere. Sul capovolgimento di fronte però il Bitonto è sfortunato e nel tentativo di salvare sulla linea di porta Orlino manda la palla in rete che vale il 6-1. Il Bitonto prova subito a rimettere le cose in chiaro ma il tiro di Barbosa da destra è deviato in angolo dal giovane portiere avversario. L’estremo ospite però nulla può al 9’ s.t. quando Orlino se ne va sulla sinistra, mette la palla al centro e Lorusso indisturbato colpisce col sinistro fa 7-1 e tripletta personale. Un minuto più tardi ci prova anche un ottimo Acquafredda, ma il suo tentativo su assist di Barbosa è parato dal portiere. Al 12’ s.t. il Bitonto si fa sorprendere dall’incuneata in area dalla destra di un giocatore del Mola che appoggia sul secondo palo trovano libero il proprio che compagno che da due passi insacca e fa 7-2. Ospiti, che tre minuti più tardi mettono a segno anche la terza rete con un tiro apparentemente innocuo dalla sinistra che però beffa tutti e si insacca in rete colpendo prima il palo alla sinistra di Ritorno: 7-3. Il goal subito scuote nuovamente il Bitonto che al 15’ rimette la freccia e mette a segno l’ottava rete di giornata con Barbosa che riceve da Decillis e sottoporta mette a segno la sua doppietta personale. Nello stesso minuto ci prova ancora Lovascio, questa volta di testa, ma la sua conclusione si spegne alta sopra la traversa. Sempre nel quindicesimo minuto, il Bitonto mette il punto esclamativo sulla gara ancora col suo capocannoniere Decillis che riceve da Barbosa e da due passi col destro fa 9-1. Nel finale, mister Di Bari sceglie di regalare minuti di gioco a Muzio, a Verriello al suo esordio stagionale ed a Schettini. Ironia del destino, tutti e tre giocano contemporaneamente assieme a quello che è il loro mister, ovvero Claudio Barbosa.

Le storie belle, che ci fanno innamorare dello sport. Al fischio finale è 9-3 Bitonto che torna subito al successo e si prepara alla prossima sfida di campionato di sabato contro il Conversano.