Che carattere Bitonto! 0-6 all'Azzurri Conversano

Niente male questo capitolo ventuno. Quello che sembrava essere un capitolo destinato a far tenere col fiato sospeso il lettore fino all’ultimo secondo, con tanto di sudore freddo e tremolio, si è rivelato invece uno dei capitoli più leggeri ma allo stesso tempo fondamentali per far proseguire nel migliore dei modi la trama dell’intero libro. Un capitolo, il ventunesimo, che ha risaltato ancora una volta le straordinarie doti balistiche di Sergio Decillis e Francesco Lorusso autori di una doppietta, la caparbietà di Claudio Barbosa di gonfiare la rete anche da due passi, cosa strana per uno come lui abituato a dispensare magie. Ma soprattutto questo capitolo ha ridato al lettore la gioia di poter associare la parola goal al bomber bitontino Antonio Lovascio, nuovamente a segno dopo un lungo periodo di astinenza. È tutto facile per il Bitonto che batte per sei reti a zero il Conversano al termine di una gara perfetta e si prepara alla sfida casalinga di sabato contro il New Team Putignano.





La partita

Mister Di bari orfano di Acquafredda e Palermo e con Zerbini recuperato dopo il lungo infortunio e che inizialmente va in panchina, sceglie il cinque di partenza composto da Ritorno, Satalino, Lorusso, Barbosa e Decillis.

Il Bitonto parte forte ed al 2’ Lorusso ci prova da desta ma il suo tiro si spegne alto. Al 4’ Decillis calcia invece da sinistra con la palla che termina sull’esterno della rete. L’assedio iniziale porta i suoi frutti al 5’ quando a sbloccare la gara è Lorusso che riceve in area da calcio d’angolo e col sinistro fa 0-1. Al 6’ è ottimo l’intervento in uscita bassa di Ritorno su Gutierrez a negare al numero due di casa la rete del pari. Il Bitonto si rifà subito vivo dalle parti dei padroni di casa ed il colpo di tacco di Lorusso da posizione ravvicinata è salvato sulla linea dal portiere. Al 10’ ci prova Ferreyra da destra ma la sua conclusione termina alta sopra la traversa. Il goal del raddoppio è nell’aria e giunge un minuto più tardi quando, dopo un batti e ribatti in area, Barbosa riesce a trovare il tempo per metterci lo zampino, spedire la palla in rete e fare 0-2 Bitonto. Lo stesso Barbosa al 15’ lancia Satalino sulla corsia di destra, il capitano neroverde calcia di prima, non centrando la porta per una questione di centimetri. Il Bitonto continua a dominare e nel giro di un minuto fra il 18’ ed il 19’ piazza un uno-due letale targato Decillis che dapprima se ne va in grande stile, il suo, fra due uomini ed a tu per tu cl portiere lo fredda senza via di scampo, poi invece riceve palla dalla corsia di destra ed in area manda la palla sul secondo palo per le marcature del tre e del quattro a zero Bitonto all’intervallo.

Nella ripresa mister Pietro Di Bari sceglie di ripartire da Ritorno, Lorusso, Ferreyra, Satalino e Lovascio. E proprio quest’ultimo al 3’ minuto sfonda centralmente e calcia col sinistro, ma il suo tiro è parato. Pochi secondi più tardi e Ferreyra, servito sulla destra, mette sul secondo palo la sfera sempre per Lovascio che in scivolata calcia alto. Così, dopo averci provato per due volte, il terzo tentativo è quello giusto: Lovascio riceve palla al limite dell’area, se la porta avanti per qualche centimetro e dalla distanza batte il portiere ospite con un sinistro chirurgico che si spegne nell’angolino e vale lo 0-5 Bitonto. Un goal che sa di liberazione per la punta neroverde. Il Conversano, nonostante il largo svantaggio accumulato, non demorde e centra il palo con Corriere a Ritorno battuto. Al 14’ ci prova anche Orlino al volo ma il suo tiro si spegne sul fondo di un nulla. Il Bitonto addomestica senza troppi affanni ed al 15’ mette a segno la sesta rete di giornata ancora con Lorusso che riceve il lancio lungo di Ritorno, si coordina ed in spaccata batte il portiere in uscita trovando la carambola giusta fra palo e goal. Nel finale c’è spazio per gli ingressi in campo di Schettini, Tarantino e dell’esordiente dalla juniores Minenna, che una settimana dopo Verriello esordisce anche egli in prima squadra.

Al fischio finale è 0-6 Bitonto che prosegue nella sua corsa verso la vetta della classifica.