Il Bitonto ruggisce all'ultimo minuto e batte il San Ferdinando 4-3

Vittorie da batticuore. Ad un pugno di secondi effettivi dalla fine della contesa, il cronometro vintage sanciva due opposti verdetti ad un unico bivio: la strada della resa o quella della gloria. Dagli istanti frenetici, le urla di disperazione ed incitamento ad inseguirsi come auto in un rally e dalle gambe mandate a correre un po’ qua e là, il Bitonto ci ha visto se stesso e la propria stagione in quel bivio lì, e ad un sospiro prima che lo stesso cronometro emettesse il proprio verdetto ha gettato il cuore oltre l’ostacolo, giocato il tutto per tutto, riuscendo nel giro di una manciata di secondi a compiere la rimonta sportiva miracolosa, mandando in visibilio tutto il pala “Borsellino” divenuto palcoscenico di esultanze incontrollate ed urlando a se stesso in primis ed alle proprie rivali poi, che la strada che i neroverdi vogliono percorrere, è quella della gloria. Una strada per la gloria tracciata sabato dalle reti di Barbosa, Satalino, Decillis e Lorusso, e dalle parate decisive del felino Marco Ritorno.

Vince all’ultimo respiro il Bitonto che batte il San Ferdinando 4-3 al termine di una gara al cardiopalma in cui i neroverdi ad un minuto effettivo di gioco dalla fine della contesa erano in svantaggio per tre reti a due, ribaltandola poi in pochi secondi con le reti di Decillis e Lorusso. Tre punti che preparano il Bitonto alla sfida in trasferta di sabato prossimo contro l’Audace Monopoli.





La partita

Orfano dell’infortunato Acquafredda, mister Pietro Di Bari sceglie di partire col cinque composto da Ritorno, Satalino, Lorusso, Barbosa, Decillis. Che non sarà un pomeriggio facile lo si intuisce già dopo due minuti di gioco, quando la mano aperta di Ritorno sventa miracolosamente la botta ravvicinata da posizione sinistra di Frontino. Il pericolo corso scuote il Bitonto che sul capovolgimento di fronte centra il palo con Satalino, che dalla sinistra calcia di prima ma è costretto ad arrendersi al fato. Lo stesso fato che due minuti più tardi manda sullo stesso palo anche il destro di prima di Decillis da calcio d’angolo. Dopo i due legni colpiti, al 7’ il Bitonto riesce a passare in vantaggio grazie ad un colpo da maestro di Claudio Barbosa che dalla sinistra addomestica la sfera, mira la porta e col sinistro manda il cuoio nel sette sul secondo palo, per il vantaggio del Bitonto. Il goal subito però non demoralizza gli avversari che al 9’ trovano la rete del pari con Giasson il quale, servito sulla corsa sulla sinistra, non sbaglia a tu per tu con Ritorno e fa 1-1. Il Bitonto prova subito a rialzare la testa ma il tentativo da destra di Ferreyra è murato dal portiere. Lo stesso estremo ospite che due minuti più tardi è provvidenziale sul tacco ravvicinato di Palermo, imbeccato splendidamente da Decillis all’interno dell’area piccola, gettandosi alla disperata ed allontanando la minaccia. Il San Ferdinando prora a farsi vivo al minuto 17’ ancora con Giasson, ma sulla propria strada trova ancora uno straordinario Ritorno che con un colpo di riflessi felino, devia in angolo la conclusione ravvicinata dalla sinistra. L’ultima emozione del primo tempo è di marca neroverde e porta la firma di Lovascio che si accentra dalla sinistra e lascia partire un destro potente, su cui si supera l’estremo ospite. È 1-1 all’intervallo.

Nella ripresa mister Pietro Di Bari sceglie di partire col cinque formato da Ritorno, Satalino, Orlino, Lorusso e Decillis. Dario Orlino, che impegnato come pivot ci prova col tacco al 3’, trovando l’attenta risposta del portiere. Sul capovolgimento di fronte però, il San Ferdinando passa; lancio lungo a scavalcare la difesa, ancora Giasson si coordina alla perfezione e batte un incolpevole Ritorno per la rete del vantaggio ospite. Il Bitonto incassa il colpo ma è bravo a renderlo subito due minuti più tardi quando Barbosa parte da destra, lascia la palla sulla corsia sinistra dove Satalino arriva in corsa, calcia a botta sicura e trova un goal stupendo sul secondo palo che vale la rete del 2-2. Il goal del pari scuote il Bitonto che nel giro di un minuto ci prova sia con Zerbini che con Barbosa da ambo le fasce, ma su entrambi i tentativi è ottima la reattività di Landriscina che con due interventi prodigiosi nega la rete ai neroverdi. Parate che risultano decisive qualche secondo più tardi quando, da una palla persa, il San Ferdinando si presenta in due contro zero contro Ritorno, battendolo col tocco facile sotto porta di Caggianelli che vale il 2-3 San Ferdinando. Il Bitonto prova subito a reagire ma Landriscina è in giornata di grazia ed allontana anche la minaccia proveniente dal siluro di Barbosa da destra, deviando la palla in angolo sopra la traversa. La gara si fa nervosa e poco tattica ed il cronometro corre più che mai per il Bitonto. Mister Pietro Di bari così, a due minuti dalla fine, sceglie di giocarsi la carta del quinto uomo con Decillis come portiere di movimento e la sua mossa è più che mai azzeccata; palla in profondità sulla corsia sinistra proprio per Decillis che si incunea e con la punta destra fa 3-3 facendo esplodere il pala “Borsellino”. Implosione definitiva al 19’ quando Barbosa lancia lungo sulla sinistra ancora per Decillis che mette sul secondo palo una sfera vagante su cui si fionda come un falco Lorusso che batte il portiere in uscita, gonfia la rete e manda in visibilio tutto la tensostruttura che si lascia andare ad un’esultanza incontrollata. Gli ultimi secondi di gara sono un batticuore continuo col San Ferdinando che non riesce più a trovare il pertugio giusto per pervenire al pari e col Bitonto che controlla senza grandi patemi.

Al fischio finale è 4-3 per il Bitonto che porta a casa te punti pesantissimi e si prepara alla sfida di sabato prossimo contro l’Audace Monopoli.