Questione stadio, Nacci: 'Lavoriamo per omologazione a Serie C, a breve cominciano i lavori'

Il campionato di Serie D sarebbe dovuto terminare la scorsa settimana e chissà quale risultato sportivo avrebbe raggiunto l’Usd Bitonto, in testa alla classifica prima della sospensione a causa del Coronavirus: promozione diretta in Serie C o spareggi play-off? La pandemia ha mischiato le carte e, dalle ultime indiscrezione, ci sono buone probabilità che i neroverdi vengano direttamente promossi in Lega Pro, assieme alle prime classificate di tutti i gironi di Serie D.

E se professionismo dovesse essere, c’è una questione molto importante da risolvere in tempo prima dell’inizio del prossimo campionato: l’omologazione dello stadio “Città degli ulivi”. Se n’è molto parlato in queste ultime settimane e ieri, ospite a nella diretta di “Radio00”, l’assessore Domenico Nacci ha fatto il punto della situazione.

“C’è bisogno di recuperare gli ambienti già esistenti – ha detto Nacci – per destinarli alla stanza antidoping, ad una salta per i delegati della lega e alla sala conferenze stampa. Bisogna inoltre creare la tribuna stampa, con 30 posti riservati ai giornalisti: e qui abbiamo pensato di attrezzare le nicchie laterali l’attuale tribuna stampa che verrà destinata alle telecamere. Bisogna poi allargare il terreno di gioco di un metro e distanziare ulteriormente le panchine di gioco, comprandone due nuove”.

Carta alla mano, per Nacci manca poco all’inizio dei lavori di ristrutturazione dello stadio con una struttura che sarà omologata per ospitare eventi con un massimo di 2 mila spettatori presenti. A tal proposito, sugli spalti verranno installati anche i seggiolini. Nei giorni scorsi si era parlato di circa 500 mila euro necessari per i lavori ma Nacci smentisce e, anzi, annuncia che, secondo i preventivi in loro possesso, la cifra giusta si aggira attorno ai 150 mila euro tra acquisto delle attrezzature e manodopera. Secondo l’assessore al bilancio, i fondi verranno attinti dal credito sportivo, che finanzia progetti definitivi e/o esecutivi. Una spesa necessaria potrebbe inoltre essere l’acquisto di tornelli elettronici all’ingresso, con la successiva creazione di un’area pre-filtraggio. E verranno inoltre posizionati 500 seggiolini nel settore ospiti.

Questione curva. “Il sindaco Abbaticchio e il presidente Rossiello si sentono costantemente da un paio di settimane – dichiara Nacci – ma la priorità va data alla creazione degli ambienti propedeutici all’omologazione dello stadio. In un secondo momento penseremo alla curva, e abbiamo i mesi estivi per realizzarla”.