Promozione in serie C: “Caro Bitonto, ora sei diventato grande”

La "C" nell'anno del centenario.

Sbattono ostinate come onde contro gli scogli le penne di quelli che favole, come queste, hanno sempre desiderato scriverle.

Perché sono favole che ti abitano sul cuscino ad un passo dalla notte vestite da sogni o ti tendono la mano fragile e minuta da bambino, per poi condurti verso il sole caldo e meraviglioso al tramonto, da adulto sognatore.

Provate a raccontarglielo ai pionieri neroverdi di quel lontano 1914 che con la loro Vis Nova, sbeffeggiarono la guerra a suon di pedate veraci presso i campi obelisco.

Provate a raccontarglielo agli eroi, quelli del 1921. Tanto acerba quanto già storica, che pretesero spazio ed una giusta casa per i propri sogni, quasi ad averci visto miracolosamente lungo cento anni.

Raccontateglielo a quelli della Società Sportiva Miguel Ventafridda o a quelli della Fascista Bitonto, nella terra di mezzo fra il terrore, la fame e la voglia di rinascere e sognare.

Raccontateglielo a quelli della “Serenissima”, che con quel nome quasi vollero specchiare lo stato d'animo dell'Italia del dopo guerra.

Raccontateglielo a quelli dell'U.S., che nel 1968 a suon di goal e vittorie suonarono la musica calcistica perfetta, ispirandosi al twist dei Beatles, al rock primitivo dei Pooh ed a quello psichedelico di un sontuoso Woodstock, che li condusse alla quarta serie, mantenuta poi per otto anni.

Raccontateglielo a quelli dell'U. S. Bitonto dagli anni 80 ai 2000. Quelli che passeggiarono fra il folk di Bob Dylan, il pop di Battisti e Battiato, ed il rock dei vari Dire Straits, Europe e Depeche Mode, fino a giungere al cantautorato di De André, Dalla e Guccini..ì

Raccontateglielo ai vari Naglieri, Pastoressa, Pizzulli, Catucci, Ferrante, Mastrolonardo, Roselli, Daddabbo, Krstic, Ricciardi, Bruno, Cimadomo, Laviano e Buttazzoni. Talenti puri, che scuotevano l'erba tracciando sentieri di carriere stoiche e brillanti come diamanti, sull'erba cristallina dell'allora "nuovo" nel lontano 1989 "Città degli Ulivi".

Raccontateglielo a quelli dell'U. S. Bitonto 1921, quegli degli anni fra il baratro e le stelle. Raccontateglielo a Capitan Vincenzo Modesto, ai vari Bonasia, Terrone, all'eterno Roselli, Zaccaro, Naglieri, Lattanzi, Zotti, Manzari, De Santis, Cantatore, Addario, Camasta, Aprile, Elia, Pagone, che dopo aver toccato il cielo con quella maglia bagnata di orgoglio e sudore, hanno avuto l’arduo e triste compito di accompagnarla al tramonto in un pomeriggio soleggiato d’aprile, con lacrime che valevano più di qualsiasi parola.

Raccontateglielo a quelli della nuova e splendente era del Bitonto Calcio. Quelli dallo sguardo rivolto verso il futuro. Raccontateglielo ai vari Turitto, Vitucci, Montrone, Picci, Terrevoli, Amelio, Vacca, Lomasto, Gargiulo, Biason, Marsili, Lattanzio. Raccontateglielo a bomber Kikko Patierno, che dopo un girovagare lungo quanto l'Italia intera, ha posto radici proprio qui, nella sua terra natia e fra la sua gente.

Kikko Patierno che in quel lontano 1 Marzo al minuto 56' ha sistemato la sfera su quel dischetto d'erba dipinta di gesso, laddove un tempo vi era terra battuta unita al sangue dei suoi predecessori, e con la stessa glacialità del colore degli occhi, ha spedito in rete la sfera che ha consegnato Bitonto al mito, alla storia, alla leggenda. Quella rete che per sempre lo incoronerà come l'eroe bitontino dal rigore della promozione in serie C.

Perché chi cento anni fa aveva approntato su tela di cotone e fibra sintetica i primi cento anni di storia dei colori neroveri, ci aveva decisamente saputo fare.

Buon viaggio nella storia, Bitonto. Goditi quello che meriti e ricorda che eri, sei e sarai sempre più grande di tutti quelli che ti passano accanto.

Caro Bitonto, ora sei diventato grande. Parti con un piccolo bagaglio contenente lo stretto necessario e presentati al gate con aria spavalda e col tuo biglietto alla mano.

E sempre, mio caro Bitonto, fa che quel biglietto sia sempre ed esclusivamente di sola andata.