Usd Bitonto: stop ai campionati dilettantistici, venerdì i verdetti sulle promozioni

Stop dei campionati dilettantistici ma ancora nulla di fatto per il capitolo promozioni.

È questa la decisione presa dal consiglio federale che si è riunito questa mattina a Roma, in una riunione fiume. Troppo onerosi i costi del protocollo sanitario per le squadre dilettantistiche e immensa ha crisi economica che ha investito le aziende, partner locali delle squadre di calcio meno blasonate.

Il consiglio decide per lo stop del dilettantismo. Le parti si aggiorneranno venerdì 22 maggio al consiglio della LND per decidere le promozioni. Nonostante l'annuncio ufficiale ancora non è arrivato, sono virtualmente promosse il Bitonto in serie C, il Molfetta in D, United Sly e Racale in Eccellenza. Sperano ancora Foggia, seconda in D, e Corato, seconda in Eccellenza, con possibilità ridotte al lumicino.

Quindi ancora 48 ore di attesa per avere la certezza dell'ufficiale promozione dell'Usd Bitonto Calcio in Serie C.