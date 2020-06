Vicino il rinnovo di Patierno col Bitonto

Il Bitonto è ad un passo dall’ufficialità della promozione in Serie C: manca solo la parola del consiglio federale, che si riunirà mercoledì 3 giugno. Poi sarà festa.

E i neroverdi, per la prima volta nella loro storia nei professionisti, nell’anno del centenario ripartiranno dal loro re, quel Kikko Patierno appena laureatosi capocannoniere del girone H di Serie D e autore di ben 40 gol in due stagioni. Patierno, tramite il suo agente Valeriano Narcisi, ha già ricevuto parecchie richieste da squadre di Serie C e addirittura da due squadre – al momento top secret – di Serie B, a dimostrazione della maturità raggiunta dal bomber bitontino a 28 anni. Patierno però è molto vicino al rinnovo col Bitonto, anzi la questione pare essere solo una mera formalità.

Dal 2012 al 2014, Patierno aveva già militato in una squadra professionista di Serie C2, il Teramo, mettendo a segno 3 reti. Ora però l’enfant prodige bitontino è pronto a tentare il grande salto con i suoi colori stampati addosso: il neroverde e una Serie C da mantenere a tutti i costi, combattendo su ogni campo e contro ogni compagine avversaria.