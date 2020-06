Usd Bitonto, Pierno torna al Lecce per fine prestito

L'Usd Bitonto Calcio comunica che il calciatore Roberto Pierno è tornato a disposizione dell'Us Lecce, in virtù del termine del prestito per la conclusione ufficiale della stagione sportiva per i campionati dilettantistici.

Il giocatore sarà dunque a disposizione per gli allenamenti del club giallorosso, impegnato nella parte conclusiva del campionato di Serie A.

Il Bitonto Calcio desidera ringraziare la società salentina per la disponibilità e l'opportunità concessa al giocatore di vivere questi mesi in maglia neroverde, segno anche degli ottimi rapporti che intercorrono tra i due club.

A Pierno si rivolgono i ringraziamenti per la professionalità dimostrata e si augurano le migliori fortune per il prosieguo della propria carriera.