Il Futsal Bitonto 2019 può finalmente festeggiare: è Serie B

Il passo che porta dritti nella storia.

Ora sì, è tutto vero, tutto ufficiale, tutto nero (verde) su bianco. Il Futsal Bitonto 2019 è campione di Puglia.

Dopo le indiscrezioni trapelate dallo scorso 20 maggio, la riunione del Consiglio Federale che si è tenuta questa mattina ha confermato quanto già proposto nel precedente incontro, stabilendo la promozione diretta con pieno merito al prossimo campionato di Serie B di Calcio a 5, della “piccola” società neroverde.

Un traguardo, questo, che profuma storia per una società costruita solamente due anni fa e che, grazie al lavoro certosino da parte dei propri dirigenti, dell’intero staff tecnico e di tutto il roster giocatori messo a disposizione di mister Pietro Di Bari, è riuscito nell’impresa di conquistare sul campo una promozione a tratti insperata vista la caratura del diretto e quotato avversario, grazie ad un finale di stagione al cardiopalma.

Ad oggi infatti poco più che tre mesi più tardi, risulta ancor più bello, quanto decisivo, il goal messo a segno dal brasiliano Ivan Zerbini la sera del 3 marzo a ventisette secondi dalla fine, nell’ultima gara regolamentare della stagione contro la Florigel Futsal Andria, al termine di una rimonta stoica. Una rete, quella, che va a rappresentare però solo la minima percentuale del miracolo sportivo costruito dalla squadra e dalla società neroverde che dal canto proprio, come da due anni a questa parte, ha ancora una volta scelto di far parlare i numeri per sé.

Numeri che dicono questo: primo posto in classifica, 71 punti conquistati e 148 goal segnati a fronte dei soli sessantotto subiti. Numeri e statistiche da grande squadra.

Da squadra che ha saputo reagire ai momenti di difficoltà occorsi durante il proprio cammino in campionato, affrontandoli e superandoli grazie alle qualità tecniche ma ancor più umane, di tutti i suoi componenti che ora, dopo un’attesa che è apparsa a tratti quasi infinita, possono finalmente festeggiare un traguardo che resterà per sempre memorabile negli annali di questa disciplina e di tutto lo sport bitontino.

In tempi in cui si fa sempre più fatica a cercare e trovare riscontri positivi sotto vari punti di vista dunque, fra un numero più o meno indefinito di anni, sarà tanto suggestivo, quanto meraviglioso, raccontare alle generazioni future la favola della piccola realtà di calcio a 5 cittadina che con costanza, pazienza ed un’immensa voglia di sognare, riuscì a salire sul tetto più alto di Puglia.