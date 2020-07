Us Bitonto, presentato il nuovo direttore sportivo Degli Esposti

Lo stadio comunale "Città degli ulivi" è stato (finalmente) riaperto in occasione della conferenza stampa di presentazione del direttore sportivo Alessandro Degli Esposti e del mister Roberto Taurino, avvenuta nella prima serata di ieri, martedì 7 luglio e trasmessa in diretta Facebook sulla pagina della società neroverde.

Dopo un breve benvenuto del presidente della società Francesco Rossiello, in cui ha ricordato e ringraziato i ragazzi per l'impegno, la dedizione e il lavoro mostrati in campo, si è passati all'intervento di Alessandro Degli Esposti (nuovo ds) che ha espresso felicità per la fiducia, dimostrando una grande motivazione che spera di trasmettere a tutta la squadra, una motivazione nata dalla voglia di lavorare nella U.S. Bitonto Calcio (promossa in Serie C proprio durante il suo centenario) in cui fin da subito il nuovo direttore sportivo ha trovato "brave persone con un forte senso di appartenenza, pronte a concentrarsi e a lavorare su una categoria stimolante".

Immancabile è stato l'intervento del mister Roberto Taurino, uno dei principali autori di questo momento storico del Bitonto, che ricorda sorridendo l'iniziale scetticismo nei suoi confronti a inizio stagione, perplessità sicuramente dovuta ad una squadra reduce dal 4° posto della precedente stagione, e dedicando un breve pensiero all'aspetto tecnico della squadra, come il modulo da adottare nel campionato di Serie C, sicuramente più impegnativo e composto da squadre più blasonate in cui umiltà e lavoro saranno fondamentali. L'allenatore non ha mancato però di ricordare temi come il rifacimento dello stadio cittadino dovuto alla promozione o di dedicare un pensiero alla rosa, a possibili giocatori come Rodriguez e Longo o alla sinergia con il Parma (dovuta al ventennale rapporto di amicizia fra Faggiano e Degli Esposti, i due direttori sportivi di Parma e Bitonto). L'obiettivo è quindi quello di creare, sfruttando occasioni e possibilità offerte da un mercato oggettivamente cambiato, una squadra adatta a "costruire" qualcosa di importante, a continuare il sogno della C, ben consapevoli delle difficoltà presenti che possono essere superate solamente attraverso virtù, serenità e motivazione, frutto di competenza e analisi razionale, con l'obiettivo di continuare a coltivare il settore giovanile, vedendo crescere i ragazzi all'interno della società come talentuosi frutti bisognosi di tempo (sempre concesso dal Presidente Rossiello), programmando quindi il settore giovanile e dando una speranza, un sogno ai giovani bitontini.

L'evento si è concluso infine con un sentito ringraziamento, attraverso la diretta Facebook, a tutti i tifosi neroverdi, al loro immancabile calore e sostegno, presente anche durante la Pandemia, con la speranza che presto possano incontrare, attraverso appositi eventi, i protagonisti del sogno della C come segno di gratitudine da parte della società.