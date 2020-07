Us Bitonto deferita per presunta combine e Serie C a rischio, società respinge le accuse

Si addensano nubi scure e preoccupanti sulla prossima partecipazione dell’Us Bitonto al suo primo campionato professionistico di Serie C. Secondo quanto riporta l’informato sito web “gianlucadimarzio.com” infatti i neroverdi sono sotto l’occhio della Procura della Federcalcio per la presunta combine del 5 maggio 2019 relativa alla gara Picerno-Bitonto, ultimo match valido per la stagione 2018-2019, terminata 3-2 per i lucani che vennero poi promossi in C.

La Procura federale ha disposto il rinvio a giudizio per il Bitonto e per i calciatori Patierno, Picci, Anaclerio, Vincenzo De Santis, Fiorentino e Montrone, nonché per i dirigenti Nicola De Santis, Francesco Rossiello, Paolo D’Aucelli e per il direttore generale lucano Vicenzo Mitro.

Da quanto emerso nel dispositivo, pare che i giocatori del Bitonto abbiano concordato la somma complessiva di 25 mila euro da distribuire tra i tesserati. Si sottolinea che i neroverdi sono stati deferiti per responsabilità diretta e, se condannati, rischierebbero di retrocedere d’ufficio in Serie D.





La società Us Bitonto risponde su Facebook

L’U.S. Bitonto Calcio, con riferimento alla notizia diffusasi nelle ultime ore su alcuni organi di stampa nazionali, relativamente al rinvio a giudizio, da parte della procura federale, di alcuni tesserati e della società, sul presupposto di una responsabilità diretta nella presunta combine relativa alla partita Picerno – Bitonto disputatasi il 5 maggio 2019, si dichiara assolutamente attonita. La società ribadisce la sua assoluta e totale estraneità ai fatti.

Alla luce di quanto emerso dai documenti della Procura Federale, l’U.S. Bitonto Calcio tiene a precisare che si difenderà nelle opportune sedi affinché venga fatta chiarezza sulla propria estraneità e per dimostrare come il suo operato sia stato sempre improntato sul rispetto e sulla condivisione dei valori di lealtà ed etica sportiva.

In attesa che la giustizia penale e sportiva facciano il loro corso e tutto venga chiarito, l’U.S. Bitonto Calcio annuncia che osserverà il silenzio stampa, fin quando non verrà fatta maggiore chiarezza.