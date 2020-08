Polisportiva Bitonto in A2, acquistata la peruviana Grecia Fontela

La società bitontina di calcio a 5 femminile "Polisportiva Bitonto" ha annunciato, sui propri canali social, l'acquisto di Grecia Fontela, peruviana classe '93.

"È il primo colpo è un botto sensazionale anche perché sottratto a una folta concorrenza. Chi è? Madre peruviana e padre spagnolo, il suo primo Campionato internazionale è stato a 15 anni nella nazionale del suo Paese. Ha sempre giocato a calcio e viaggiato in tutto il Sud America, giocando anche in Copa América e Copa Libertadores a livello internazionale, vincendo un campionato internazionale di calcio a 7 (Copa América). È stata la giocatrice più giovane a giocare in un Campionato internazionale in Perù e per la Nazionale peruviana della massima categoria di futsal. Dopo aver vinto Campionati in patria, la stagione negli Stati Uniti nel 2016-2017, nel 2018 arriva in Italia con l'aiuto del manager/ procuratore Emiliano Luminoso (che la dirigenza ringrazia vivamente per la riuscita dell'operazione), gioca in serie A elite con Flaminia e poi per la Dona Five Fasano, con cui ha trionfato, da imbattuta, nell'ultima stagione, proprio con mister Michele Pannarale in panchina", spiega la società su facebook

E riporta le dichiarazioni della stessa calciatrice: "Ho scelto Bitonto perché il progetto è a lunga durata, si vuole fare la storia di questo bellissimo sport, e per me è molto importante essere in una società con grandi progetti nel presente e per il futuro.

Sono molto contenta di essere, ancora una volta, con mister Michele Pannarale per un altro anno. È inevitabile che lui ha influenzato molto la mia decisione perché avevo altre opzioni importanti su dove giocare. Amo il suo lavoro, conosco le sue capacità come allenatore e a livello umano anche per la fiducia che ti dà in campo e fuori dal campo". E ancora: "Affronto questa avventura con grande serietà, responsabilità e anche con grande felicità".

"Darò il massimo - è la conclusione - in ogni partita, perché per me è molto importante che i tifosi facciano parte della squadra. Ho visto alcuni video sui Social e mi è piaciuto l'amore che hanno per questa grande squadra".