Bitonto calcio, inizia domani il raduno precampionato

Il Bitonto Calcio è pronto a dare inizio al raduno precampionato in vista del prossimo campionato di Serie C, il primo da professionisti per i neroverdi.

Infatti domani, lunedì 17 agosto, alle 9 presso lo stadio "Città degli ulivi", avrà inizio la preparazione con sedute di allenamento che si svolgeranno nel rispetto dei protocolli sanitari di contrasto all'emergenza Covid-19.

Il tutto in attesa della sentenza della Procura federale in merito alla combine dello scorso anno tra Bitonto e Picerno, che rischia di compromettere - se l'esito sarà negativo - la prima e storica stagione in Serie C per i neroverdi.