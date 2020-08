Bitonto, niente Serie C: promosso il Foggia. Neroverdi faranno appello

Cinque punti di penalizzazione da scontare nel campionato appena concluso e quindi addio Serie C per il Bitonto.

È questa la decisione del tribunale federale nazionale riguardo la presunta combine tra Bitonto e Picerno nell’ultima partita del campionato di Serie D 2018-2019. Il Foggia sorpassa in classifica i neroverdi e viene automaticamente promosso in Serie C. Quarta serie anche per il Picerno, che viene “spedita” all’ultimo posto in classifica.

Inoltre il tribunale federale ha emesso altri verdetti: 2 anni di squalifica per Michele Anaclerio; 4 anni di inibizione, oltre a un'ammenda di 50mila euro per Vincenzo De Santis; quattro anni di inibizione per Nicola De Santis e Vincenzo Mitro; un anno e 8 mesi di squalifica per Antonio Giulio Picci, Giovanni Montrone e Cosimo Patierno; un anno per Daniele Fiorentino e Onofrio Turitto. Prosciolti Francesco Rossiello, Paolo D'Aucelli e il Potenza.

Bitonto e Picerno faranno appello rivolgendosi al secondo grado di giustizia.