Nessun miracolo, Us Bitonto rimane in Serie D

Niente da fare, il Bitonto rimane in Serie D.

Non ce l’hanno fatta i legali della società neroverde a capovolgere la sentenza di primo grado che vedeva il Bitonto penalizzato di cinque punti nella classifica del campionato 2019-2020, a vantaggio del Foggia coi satanelli promossi al primo posto e quindi in Serie C.

È stata resa nota poco la sentenza della Corte federale d’appello, che ha respinto i ricorsi di Bitonto e Picerno.

I neroverdi pagano quindi a caro prezzo la combine condannata dalla giustizia sportiva relativa alla partita Picerno-Bitonto del 5 maggio 2019, con alcuni calciatori che hanno confessato di aver ricevuto del denaro – si parla di diecimila euro – per alterare il risultato del match a vantaggio del club rossoblu.