Bitonto calcio, società amareggiata: 'Sentenza oltremisura punitiva ed incompatibile'

All’indomani della sentenza che ha confermato la penalizzazione di cinque punti per l’Us Bitonto e quindi l’esclusione dal prossimo campionato di Serie C per effetto della perdita del primo posto in classifica, arrivano i commenti.

La società neroverde non ritiene giusta la sentenza, parla di “non decisione”, “sanzione oltremisura punitiva ed incompatibile” ed esprime tramite il proprio account Facebook il dissapore al riguardo.

“Il CAF ha incomprensibilmente respinto il reclamo presentato dall’U.S. Bitonto Calcio S.r.l. avverso la sentenza che in primo grado ha penalizzato la società di 5 punti per la stagione 2019/2020, con ciò imponendo al Bitonto di rinunciare alla sua prima storica promozione in Serie C e di ripartire nuovamente dalla Serie D.

Provvedimento insperato che ha il sapore ingiustificabile della ‘non decisione’. La CAF non ha tenuto minimamente conto dei giustificati motivi di reclamo avanzati dalla società, in parte avallati anche dalla Procura Federale, ossia che la stagione 2020/2021 fosse a tutti gli effetti già avviata, con gli iter procedurali d’iscrizione già evasi dalla società e, pertanto, gli effetti della sanzione disposta in primo grado avrebbero dovuto applicarsi alla stagione in corso e non già alla precedente.

Si tratta di una sanzione oltremisura punitiva ed incompatibile con la professata e confermata (dal medesimo Tribunale sportivo, già in primo grado) totale estraneità ai fatti (vedi proscioglimento in I grado del presidente Francesco Rossiello e del segretario Paolo D’Aucelli, per mancanza di responsabilità diretta)”.

“Dico solo che siamo affranti, storditi e, diciamolo pure, anche soli – è il commento invece del sindaco Michele Abbaticchio –. Bitonto è stata emarginata a causa di un episodio di poche teste calde ed è un film già visto. Solidarietà al Presidente Francesco Rossiello che ci ha regalato un sogno e, ne sono certo, ne donerà altri ancora. Solidarietà a tutti coloro che, tra società e tifosi, hanno sostenuto un obiettivo che resta alla portata dell'abilità di Francesco. E resta nei meriti sportivi, guadagnati sul campo, di uno straordinario viaggio. Come ho già scritto due settimane fa i lavori allo Stadio verranno comunque eseguiti”.

Delusi ed amareggiati anche gli ultras che hanno visto infrangersi il sogno di approdare per la prima volta in un campionato professionistico. Uno striscione esposto in piazza Cavour recita: “La legge degli ultrà non ammette pietà, fuori dalla città chi ha tradito la nostra dignità”.