Calcio a5, la Serie B del Futsal Bitonto comincia dalla Calabria

È' stato diramato il calendario ufficiale della prossima stagione sportiva 2020/2021.

Una stagione che, lo ricordiamo, vedrà i nostri ragazzi confrontarsi per la prima volta in un campionato di livello nazionale, come la serie B. Il primo capitolo di questa nuova avventura andrà in scena il 17 ottobre e farà tappa in Calabria per i neroverdi, che affronteranno in trasferta il Mirto.





Di seguito, riportiamo l'intero calendario.

17/10/20 MIRTO VS FUTSAL BITONTO 16/01/21

24/10/20 FUTSAL BITONTO VS FUTSAL BARLETTA 23/01/21

31/10/20 SP. VENAFRO VS FUTSAL BITONTO 30/01/21

07/11/20 FUTSAL BITONTO VS SAMMICHELE 06/02/21

14/11/20 REAL DEM VS FUTSAL BITONTO 2019 13/02/21

21/11/20 FUTSAL BITONTO VS BISCEGLIE 20/02/21

28/11/20 CHAMINADE VS FUSTAL BITONTO 2019 27/02/21

05/12/20 FUTSAL BITONTO 2019 VS AQUILE MOLFETTA 06/03/21

12/12/20 ITRIA VS FUTSAL BITONTO 2019 20/03/21

19/12/20 FUTSAL BITONTO VS TORREMAGGIORE 27/03/21

06/01/21 CANOSA VS FUTSAL BITONTO 2019 10/04/21

09/01/21 FUTSAL BITONTO VS DIAZ BISCEGLIE 17/04/21.