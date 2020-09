Dischetto fatale per il Bitonto che ci mette anima e cuore ma cade alla prima: 0-1 Andria

Senso di appartenenza, passione e tanta pazienza. Che abbia una forma cilindrica a far da sfondo ad un paio di lancette, che si capovolga a seconda delle volontà della mano che la va a ruotare in quanto clessidra, o segnalato elettronicamente sui più tecnologici dispositivi dell’era moderna, a questo Bitonto serve solamente tempo. Quel tempo di cui poco importa la propria origine, purché termini il proprio lungo e confuso girovagare sul manto erboso del “Città degli Ulivi” e dopo essersi annidato in qualsiasi angolo della struttura, prenda a render merito al lavoro dei ragazzi, facendo da culla a questo nuovo sogno in cui ora spera tutta quanta la città. Sarebbe bastato poco in più al nuovo Bitonto targato mister Nicola Ragno, per avere la meglio di una Fidelis Andria apparsa poco più che modesta e non in così evidente vantaggio di condizione atletica. Una Fidelis brava a capitalizzare al meglio la ghiotta occasione del calcio di rigore concesso al calar della prima frazione di gioco, per mettere in cascina i primi tre punti della stagione, e condannare il Bitonto alla prima sconfitta stagionale.





La cronaca

Mister Ragno deve rinunciare agli acciaccati Colella, Taurino e Genchi. Nel 3-5-2 di partenza, il tecnico molfettese sceglie Figliola tra i pali; linea di difesa composta da Sirri centrale, con Di Cecco e l’under Dario braccetti; a centrocampo, Capece centrale, interni gli under Piarulli e Mariani; esterni, Palmisano e l’under Diop; in avanti, Pepe a supporto di capitan Lattanzio. Panarelli, dall’altro lato, risponde con un 3-4-2-1 con Prinari e Tusiano a supporto di Minacori, Manzo nel mezzo con al fianco l’ex Bolognese.

Pronti via e buon Bitonto: al 3’, cross di Palmisano dalla destra, Lattanzio anticipato in angolo di testa da Paparusso. I neroverdi tengono bene il campo e al 22’ trovano un’altra opportunità: Lattanzio e Pepe lavorano bene la sfera sulla trequarti, palla per l’accorrente Piarulli sul limite dell’area di rigore ma conclusione sbilenca sul fondo. Quattro minuti dopo, primo squillo andriese, con l’iniziativa di Prinari, che sguscia in area sulla sinistra e dal fondo prova a servire una palla che non viene raccolta da nessun compagno. Partita bloccata ma che si sblocca su un episodio: minuto 34, Minacori anticipa Sirri in area di rigore, che lo stende. È calcio di rigore, Prinari dal dischetto spiazza Figliola e fa 1-0 Andria. Bitonto che accusa il colpo, e non riesce ad impensierire la porta di Anatrella nei restanti minuti del primo tempo. A riposo, ospiti avanti di una rete.

Ripresa. L’Andria fa prevalere la sua freschezza atletica al cospetto di un Bitonto privo anche di molte soluzioni in panchina. Al 47’ ci prova Bolognese dal limite dell’area di rigore, su errato disimpegno di Dario, Figliola si distende sulla sua sinistra e devia. All’ora di gioco sfonda sulla corsia di sinistra Notaristefano, servizio al centro per Minacori, girata di prima intenzione alta sopra la traversa. Mister Ragno prova a cambiare volto ai suoi, in particolare nel pacchetto under: dentro Caruso per Diop e Tedone per Dario. Bitonto che non riesce a reagire ma che resta aggrappato al match. Anche perché Tusiano grazia i neroverdi al 73’ con una botta dai diciotto metri che si stampa all’incrocio dei pali. Un minuto dopo, Bitonto pericoloso: punizione tagliatissima di Pepe dalla trequarti sinistra, Paparusso di testa sfiora l’autogol con Anatrella costretto ad alzare in angolo. Il Bitonto alza il proprio baricentro anche per gli accorgimenti tattici di mister Ragno, e al 78’ arriva l’occasione più ghiotta: punizione di Pepe dalla trequarti destra, Sirri in spaccata, in piena area di rigore, conclude sul fondo con la sfera che va di pochissimo oltre il palo alla sinistra di Anatrella. Il Bitonto – nonostante la mancanza delle giuste alchimie e la precaria condizione fisica – dimostra però vivacità di spirito e coraggio, e non molla. Dentro anche Evangelistaper Mariani (sostituzione tra due elementi di spicco della Juniores dello scorso anno, al loro esordio, anche positivo, in Serie D). Proprio Evangelista si rende protagonista con una buona incursione sulla sinistra, che crea scompiglio in area andriese. Nei cinque minuti di recupero i neroverdi non riescono a trovare il guizzo del pari e si arrendono alla Fidelis, che espugna così per 1-0 il “Città degli Ulivi”.

Il cantiere Bitonto, completamente aperto, deve mandare subito in soffitta questo stop e pensare al futuro. C’è un intero campionato davanti, c’è tutto il tempo per diventare gruppo, squadra. E domenica trasferta in riva allo Jonio, contro il Taranto.





1^ GIORNATA CAMPIONATO SERIE D – GIRONE H

BITONTO – FIDELIS ANDRIA 0 – 1

Reti: 34’ pt Prinari

BITONTO: Figliola, Dario (30’ st Tedone), Diop (23’ st Caruso), Mariani (41’ st Evangelista), Sirri, Di Cecco, Palmisano, Capece, Piarulli, Pepe, Lattanzio (c).

A disp. Zinfollino, Zaccaria, Gargano, Colella, Taurino, Genchi.

All. Ragno

FIDELIS ANDRIA: Anatrella, Lacassia, Notaristefano (40’ st Fontana), Venturini, Paparusso, Zingaro, Bolognese, Minacori (31’ st Busetto), Prinari (43’ st Zammit), Tusiano (31’ st Minincleri).

A disp. Petrarca, Tutino, De Santis, Azzarito, Cristaldi.

All. Panarelli

Arbitro: Marchioni (Rieti). Assistenti: Fuccaro (Genova) e Rispoli (Locri)

Ammoniti: Di Cecco, Palmisano (B), Minacori, Busetto (FA)