Colpo del Bitonto in attacco, acquistato il bomber Pozzebon

L’U.S. Bitonto Calcio comunica di essersi assicurata le prestazioni del calciatore Demiro Pozzebon, attaccante romano classe ’88.

Tanta Serie C nel curriculum di Pozzebon, con le esperienze con le maglie de L'Aquila, Lucchese, Messina, Catania, Triestina e nella scorsa stagione Gozzano ed Avellino.

Per l’attaccante romano non è la prima volta in Puglia, avendo vestito la maglia del Bari in Serie D nella stagione 2018/2019.

Pozzebon ha già svolto quest’oggi (ieri, ndr) il primo allenamento agli ordini di mister Nicola Ragno e sarà subito disponibile per la gara di domenica contro la Molfetta Calcio, in programma alle ore 15 allo stadio “Città degli Ulivi”, e valida per la 3^ giornata del girone H di Serie D.

Il neo calciatore neroverde verrà presentato ufficialmente nel corso della conferenza stampa pre partita in programma sabato 10 ottobre, alle ore 12, presso la sala stampa dello stadio “Città degli Ulivi”.