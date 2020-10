Nuovo acquisto del Bitonto: si tratta di Francesco Agresta

L’U.S. Bitonto Calcio comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del centrocampista 30enne Francesco AGRESTA.

Nativo di Vallo della Lucania, Agresta è un classe 1990 cresciuto nelle giovanili della Salernitana, con anche una presenza in Serie B con la maglia granata. A seguire, ha indossato le casacche di Campobasso, Paganese e Racing Aprilia in Serie C, Battipagliese e Picerno in D.

Nell’ultima stagione ha affrontato il Bitonto da avversario in Serie D con la maglia del Grumentum Val d’Agri.

Agresta è a Bitonto da alcuni giorni ed è già a disposizione di mister Nicola Ragno per la trasferta di domenica sul campo della Team Altamura.