Il capolavoro di Pozzebon non basta al Bitonto per superare il Lavello: finisce 1-1

L’eurogoal, il boato, i rimpianti, gli applausi. Ad una perla di rara bellezza calcistica come quella realizzata dal bomber romano Demiro Pozzebon avrebbe dovuto far da contorno solo ed esclusivamente il boato dei pochi ma essenziali tifosi, presenti sui gradoni del “Città degli Ulivi”. Un arcobaleno balistico, una traiettoria dipinta, la palla che gonfia la rete e l’urlo incontenibile di gioia che si perde nell’aria: l’essenza pura di uno sport come il calcio, che manca più di qualsiasi altra cosa. Invece per i neroverdi, a fare da sfondo alla perla del sopracitato Pozzebon, ci devono per forza di cosa esserci da un lato i rimpianti per non essere riusciti a mettere in cascina la terza vittoria consecutiva, dall’altro la consapevolezza che il punto conquistato al termine dei novantaquattro minuti complessivi di ieri è un punto d’oro, in quanto maturato contro un avversario ben organizzato e quotato per la vittoria finale del campionato come il Lavello. Teoria di pensiero quest’ultima, approvata dalla maggioranza dei presenti, con applausi scroscianti indirizzati agli uomini in maglia neroverde.

Finisce dunque 1-1 fra il Bitonto ed il Lavello che si sfidano a viso aperto ma non riescono a superarsi. Per i neroverdi, il prossimo step sarà la trasferta lucana della prossima settimana contro il Francavilla.





La partita

Squalificato mister Nicola Ragno, al suo posto il secondo Gigi Anaclerio. Neroverdi che cambiano volto tattico in partenza: 4-4-2 con Figliola tra i pali; linea di difesa composta da Nannola e Di Modugno sulle corsie, la coppia Petta – Sirri al centro; a metà campo, Capece e Mariani nel mezzo, ad agire sugli esterni Palmisanoe Triarico; in avanti la coppa Lattanzio – Pozzebon.

Risponde il Lavello di mister Zeman con Longo a manovrare a centrocampo e il tridente d’attacco composto da Liurni ed Herrera a supporto di Burzio.

Si gioca a porte aperte, davanti a circa 200 spettatori, numero ridotto causa le limitazioni provocate dall’emergenza Covid-19. Due giri di lancette, apre le danze Burzio, che si libera in area di rigore, lato sinistro, di Di Modugno, prova la conclusione stoppata da Petta. Minuto 4 e Bitonto pericoloso: angolo di Sirri dalla sinistra, svetta in area di rigore di testa Pozzebon, palla alta sopra la traversa. Passano solo sessanta secondi e risposta Lavello: Liurni ci prova da fuori, conclusione centrale parata a terra da Figliola. Al 12’ si sblocca il punteggio: super giocata di Pozzebon, che lavora palla sulla trequarti, la difende dall’attacco di due avversari e da oltre venticinque metri fa partire una sassata che supera Franetovic per l'1-0 Bitonto. Prima rete in maglia neroverde per l’attaccante romano, una parabola perfetta che si insacca nel sette. Prova la reazione il Lavello: al 18’ ci prova Liurni, che entra in area di rigore sulla destra, Figliola devia in angolo. Si rifà pericoloso il Bitonto con Pozzebon al 24’, tentativo da fuori area che si spegne oltre la traversa. Partita vivace e vibrante, Bitonto ben messo in campo che respinge le manovre dei lucani. Gli ultimi due sussulti nei cinque minuti finali di tempo: al 40’ tentativo ospite col colpo di testa di Brunetti sugli sviluppi di un calcio d’angolo, palla oltre la traversa. 4 minuti dopo, Lattanzio si libera al limite dell’area di rigore, tiro strozzato che si spegne sul fondo. Squadre al riposo col Bitonto avanti 1-0.

Ripresa. 4 minuti e primo cambio nel Bitonto: dentro Piarulli per Nannola, i neroverdi tornano al 3-5-2. Un minuto dopo, punizione di Sirri dalla destra, smanaccia Franetovic, Triarico – sbilanciato da un avversario – prova la conclusione, palla che si spegne sul fondo. Il Lavello cresce col passare dei minuti: poco dopo l’ora di gioco Alvarez, appena entrato, ci prova dalla lunga distanza, palla sul fondo. Al 66’ arriva il pareggio ospite: il Bitonto perde palla a centrocampo, la sfera arriva a Burzio, sul versante di destra, che è bravo ad accentrarsi e dal limite a trovare un rasoterra che si insacca nell’angolino basso alla sinistra di Figliola. 1-1. Il Bitonto prova la reazione: traversone pericoloso di Triarico dalla sinistra, sul secondo palo per poco non ci arriva Palmisano, che non trova l’impatto con la sfera. Sfortunato però l’esterno neroverde, costretto poi ad uscire dal campo per infortunio: al suo posto dentro Colella, con l’avanzamento di Di Modugno sulla linea dei cinque di centrocampo. Poco dopo dentro anche Taurino per capitan Lattanzio. Il Lavello ha più gamba e fa prevalere la sua miglior condizione fisica nell’ultimo quarto d’ora di gioco: 74’, punizione di Alvarez dai diciotto metri, salva Figliola distendendosi sulla sua destra. Minuto 86, sempre il solito Alvarez ci prova dalla lunga distanza, palla a lato. Ultima emozione nel secondo dei quattro minuti di recupero: punizione di Liurni dalla sinistra, palla alta di poco oltre la traversa.

Termina così 1-1 tra Bitonto e Lavello. I neroverdi salgono a quota 7 punti in classifica e continuano a muovere la classifica. Domenica prossima ancora un incrocio lucano, questa volta in trasferta, sul campo del Francavilla in Sinni. Per dar caccia al ritorno immediato alla vittoria.





5^ GIORNATA CAMPIONATO SERIE D – GIRONE H BITONTO – LAVELLO 1 – 1 Reti: 12’ pt Pozzebon, 21’ st Burzio

BITONTO: Figliola, Di Modugno, Nannola (4’ st Piarulli), Mariani, Petta, Sirri, Palmisano (27’ st Colella), Capece, Pozzebon, Triarico, Lattanzio (c) (30’ st Taurino). A disp. Zinfollino, Dicecco, Gallo, Fucci, Zaccaria, Sguotti. All. Anaclerio (Ragno squalificato)

LAVELLO: Franetovic, Dell’Orfanello (14’ pt Corna), Vitofrancesco (c), Bruno, Longo, Burzio, Herrera (14’ st Alvarez), Liurni, Giunta, Brunetti, Mercuri (14’ st Militano). A disp. Nunziata, D’Italia, Coulibaly, Garcia, Tavarone, Ouattara. All. Zeman

Arbitro: Gallo (Castellamare di Stabia). Assistenti: Zandonà (Portogruaro) e Sbardella (Belluno) Ammoniti: Triarico; Mariani, Lattanzio (B), Liurni, Vitofrancesco (L) Minuti di recupero: 2’ pt – 4’pt