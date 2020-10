La Polisportiva Five è un uragano e travolge il Woman Napoli

Strapotere femminile.

Che siano accompagnate da un caffè come solo mammà o sap fà, dall’incanto di una pizza margherita che non ha eguali o dalla veracità del liquore contente l’unico ed inimitabile babbà, saranno parole di elogio, ammirazione, meraviglia e sporitività, quelle che i tifosi napoletani riserveranno alle ragazze della Polisportiva Bitonto Femminile.

Ragazze, che nel tardo pomeriggio di ieri in terra campana, hanno messo in mostra all’ombra del Vesuvio tutto il proprio potenziale e la propria bellezza sportiva, tornando a casa col più che soddisfacente bottino di tre punti, il primato in classifica e ben diciassette reti all’attivo.

E’ stato infatti un autentico festival del goal quello andato in scena ieri in terra campana.

Un festival coordinato alla perfezione dalla brasiliana Moreira e dalla peruviana Fontela, autrici rispettivamente di sei reti.

Un festival, al quale hanno partecipato anche Othamni, mazzaro, Errico, e Valenzano autrice di una doppietta.

Prossimo impegno per le ragazze neroverdi, la sfida casalinga di domenica contro il Molfetta.

LA PARTITA

Partono subito alla grande le neroverdi che dopo due minuti di gioco la sbloccano con Moreira che dall’out si destra lascia partire un destro sul secondo palo che non lascia scampo al portiere e vale lo 0-1 Bitonto.

Due minuti più tardi, ed ancora la stessa Moreira dalla stessa posizione di due minuti prima, questa volta si vede parata la propria conclusione a botta sicura.

Al 6’ il Woman Napoli si fa vedere dalle parti neroverdi, e nell’unico tentativo del primo tempo riescono a siglare la rete del pareggio sfruttando una palla recuperata a centrocampo.

Il goal subito non destabilizza affatto il Bitonto che rimette immediatamente la freccia con Fontela che dalla fascia destra estrae dal cilindro una sassata che si spegne sotto il sette per il raddoppio neroverde.

Passano solo alcuni secondi, ed il Bitonto cala il tris con Moreira che da destra non lascia scampo al portiere e fa 1-3.

Un giro di lancette più tardi, c’è spazio anche per il poker ed a metterlo a segno è Othmani che ancora sfruttando la corsia destra, inserisce il proprio nome nel registro dei marcatori.

Due minuti più tardi il Bitonto non accenna a fermarmi e mette a segno anche la quinta rete con Fontela che dalla lunda distanza calcia di destro e fa 1-5.

Sessanta secondi più tardi e c’è gloria anche per la neo entrata valenzano che in ripartenza si presenta a tu per tu col portiere campano e fa 1-6 Bitonto.

Il Woman Napoli è alle corde ed al 16’ capitola per la settima volta, grazie alla rete messa a segno da Mazzaro che dalla fascia sinistra non perdona e fa 1-7.

Al 17’ ci prova anche la neo entrata Buono col sinistro, ma la sua conclusione si spegne di poco sul fondo.

Ad una manciata di secondi dall’intervallo il Bitonto prova a mettere i sigilli alla gara e lo fa con la rete di Fontela che riceva da Errico ed a porta vuota mette a segno l’1-8 Bitonto.

Nella ripresa la gara riparte seguendo lo stesso canovaccio della prima frazione di gioco e dopo un solo minuto il Bitonto mette a segno la nona rete di giornata con Morerira che anticipa il portiere e fa 1-9.

Il Woman Napoli è arrendevole ed il Bitonto dilaga senza freni.

Al 5’ Moreira riceve da Buono e col destro manda la palla in rete per la decima rete neroverde.

Al 6’ Fontela riceve centralmente e col destro di prima dall’altezza del dischetto fa undici a uno Bitonto.

Al 7’ Moreira non perdona e manda la sfera col destro sul secondo palo per il dodici a uno Bitonto.

Al 10’ c’è gloria anche per Errico che riceve centralmente in area, apre il piattone e col destro porta a tredici le marcature delle sue compagne.

Al 12’ Valenzano riceve sul secondo palo ed in spaccata mette a segno la quattordicesima rete per il Bitonto e la sua doppietta personale.

Al 14’ il Woman Napoli torna a farsi vedere dalle parti della metà campo neroverde, ma sulla propria strada trova l’attenta risposta della neo entrata Iacobone che devia in angolo da sinistra.

Il Woman Napoli però sfrutta pochi minuti più tardi una distrazione della retroguardia neroverde e mette a segno la seconda rete di giornata.

Il Goal subito non smuove i nervi delle neroverdi che negli ultimi minuti mettono a segno altre tre reti:

al 15’ Moreira riceve da destra, ed a porta vuota al centro dell’area fa 2-15 e sesta rete personale di giornata; al 16’ Fontela scambia con Errico e col destro fa 2-16; al 18’ ancora la peruviana si mette in proprio e dal limite col destro fa 2-17 e sesta rete personale come la sua compagna di squadra.

Al fischio finale è 2-17 per le leonesse, che si preparano ora al derby di domenica prossima in casa contro il Molfetta.