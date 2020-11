​Le prodezze di Figliola e Taurino non bastano. Il Bitonto cade a Francavilla 2-1

Senza fiato e senza idee.



Alle 16.20 circa del soleggiato e malinconico pomeriggio di ieri in quel di Francavilla in Sinni, il nostalgico “Fittipaldi” dai balconi che piovono all’interno del terreno di gioco e da una manciata di maestosi alberi che fanno da sfondo alla porta a Nord, ha assunto le sembianze di un campo di guerra sconnesso ed usurato dalla battaglia combattuta nei novanta minuti precedenti, in cui l’intero regimento neroverde vagabondava ferito ed a capo chino alla ricerca di se stesso, di un gioco apparso solo a sprazzi e nulla più, di spiegazioni per una sconfitta inaspettata e dolente, e di forze fisiche e mentali utili per tracciare uno nuovo punto di partenza, per rialzare subito la teta.

Non sono bastate infatti al Bitonto sia il rigore parato da Figliola che la splendida rete a giro del fantasista Taurino, per conquistare i tre punti in lucania e dare seguito al mini filotto di risultati utili consecutivi.

Un Bitonto costretto a far registrare la terza battuta d’arresto in questa stagione al termine di una gara in cui ha mostrato solo piccoli lampi di gioco e molte invece, lacune tattiche.

Prossimo impegno per i neroverdi alla ricerca del pronto riscatto, sarà la sfida di domenica contro il Portici.





La partita

Torna in panchina mister Nicola Ragno, che lancia per la prima volta dal 1’ Taurino nel tridente d’attacco: dunque Bitonto col 3-4-3 con Figliola tra i pali; linea di difesa composta da Di Modugno – Petta – Sirri; linea di centrocampo con Capece e Mariani nel mezzo, Triarico e Piarulli ad agire sugli esterni; Taurino e Lattanzio a muoversi a supporto della punta centrale Pozzebon.

Risponde il Francavilla di Lazic con un 3-5-2 che vede la difesa over composta da Pagano – Dopud – Cabrera, Galdean a gestire in mezzo al campo, in avanti Nolè a supporto di Cappiello.

Pronti via, minuto 3, e pericolo per il Bitonto: spiove una palla sporca nell’area ospite, Cappiello controlla e calibra un destro che si infrange sul palo. Passano quattro minuti e prima reazione neroverde: Taurino si destreggia bene sulla trequarti e botta pretenziosa fuori. Poco dopo gol annullato a Triarico per fuorigioco, su tiro cross velenoso di Taurino dal versante sinistro dell’area di rigore.

Al 12’ Bitonto vicino al gol: dalla trequarti di sinistra, punizione perfida di Triarico che incoccia sul montante sinistro. Match combattuto, che ha una impennata poco dopo la metà del primo tempo: minuto 25, mancino di Sirri da distanza siderale che manca il bersaglio. Un solo giro di lancette, penetra da destra Nolè e guanti miracolosi di Figliola, che si rifugia in angolo. Al 33’ sussulto di Pozzebon, che si esibisce in un gesto estetico bello e poco efficace: rovesciata centrale dal limite dell’area di rigore, blocca facile Cefariello.

Al 38’ primo episodio decisivo del match: Nolè pesca con una perfetta imbucata Navas, che conclude oltre la traversa ma viene toccato da Figliola. È calcio di rigore e giallo per il portiere bitontino: dal dischetto di presenta Nolè ma il prodigio di Figliola, che neutralizza, tiene il risultato fermo sullo 0-0.

Il miracolo del numero uno neroverde però sortisce effetti solo per pochi minuti: allo scoccar del 45’, percussione di Morleo sul versante di destra, assist per Cappiello che difende palla, assist arretrato per Navas che infila imparabilmente Figliola: 1-0 Francavilla. Nei due minuti di recupero, tentativo di Pozzebon, capocciata su piazzato di Sirri, palla sopra la traversa. Al riposo lucani avanti di una rete.

Ripresa. Bitonto che parte con piglio leonino, decisamente diverso e più incisivo, mentre i sinnici si difendono un po’ tremebondi ed è un vorticar di capovolgimenti di fronte.

Subito al 53’ c’è il pareggio neroverde: Taurino trotterella funambolico sulla fascia mancina e dipinge un destro fatato a giro che impietra l’estremo di casa. 1-1.

Bitonto che diventa col passare dei minuti sempre più padrone del campo, alzando il pressing e la qualità delle giocate. Mister Ragno prova a dare un sussulto ai suoi inserendo a centrocampo Dicecco per Capece. I neroverdi premono, con Taurino che prova a cercare spazi e inventare idee e il baricentro della squadra sempre molto alto. Ma al 78’ arriva la doccia gelata, proprio nel momento di maggior forcing neroverde: piazzato di Nolè da quasi metà campo, stacco imperioso di Dopud e cuoio nell’angolo alto a sinistra di Figliola: 2-1 Francavilla.

Mister Ragno getta nella mischia Pepe e Nannola per Taurino e Piarulli. Poco dopo entra anche Colella per Triarico, per proporre in avanti i centimetri di Petta sulle palle alte. Ma nei quattro minuti di recupero – che in realtà si giocano ben poco – l’unica emozione è il rosso, apparso fin troppo eccessivo, per il neoentrato Pepe, per un tackle in scivolata.

Termina qui, il Bitonto cede per 2-1 a Francavilla e resta fermo a quota 7 punti in classifica. Testa subito a domenica, quando al “Città degli Ulivi” arriverà il Portici. In attesa, però, di eventuali novità in materia di contrasto all’emergenza Covid-19: la scure del blocco ai campionati incombe minacciosa sulla Serie D.





6^ giornata Campionato serie D – Girone H

Francavilla-Bitonto 2-1

Reti: 45’ pt Navas, 8’ st Taurino, 33’ st Dopud

Francavilla: Cefariello, Dopud, Caponero (20’ st Nicolao), Galdean, Pagano, Cabrera, Tarantino (10’ st Petruccetti), Navas (17’ st Sellitti), Cappiello (10’ st Pisanello), Nolè (c) (41’ st Fanelli), Morleo.

A disp. Chingari, Di Ronza, Tedesco, De Marco. All. Lazic

Bitonto: Figliola, Di Modugno, Piarulli (37’ st Nannola), Mariani, Petta, Sirri, Triarico (45’ st Colella), Capece (21’ st Dicecco), Pozzebon, Taurino (37’ Pepe), Lattanzio (c).

A disp. Zinfollino, Passaro, Zaccaria, Tedone, Gallo. All. Ragno

Arbitro: Silvestri (Roma). Assistenti: Conte (Napoli) e Pelosi (Ercolano)

Ammoniti: Morleo (F), Figliola, Mariani, Sirri, Taurino, Dicecco (B)

Espulso: Pepe (B) al 47 st per gioco pericoloso

Minuti di recupero: 2’ pt – 4’ st.