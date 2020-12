Orlino e De Liso fanno impazzire il Bitonto. Pari-spettacolo a Cisternino: 2-2

I ruggiti che sanno fare eco.

A centoventi secondi dalla fine, a battiti accelerati, respiri trattenuti, occhi serrati e maglie intrise di sudore, il Futsal Bitonto 2019 ha lasciato disperdere nell’aria il proprio ruggito d’orgoglio, di passione, di cuore e di vendetta sportiva, in quel di Cisternino.

Ha materializzato quel ruggito immortalandolo in una palla che attraversa lo specchio della porta, arriva sul secondo palo ed impatta contro la suola della scarpa lasciata vagare nella sottile linea di confine fra lo spazio ed il parquet del bomber Michele De Liso, prima terminare la propria corsa in quell’orbita di estasi, qual è la rete che si muove.

Un ruggito che ha fatto eco all’interno della struttura desolatamente vuota e che ha dato seguito ad un altro sussulto, accaduto alcuni minuti prima, e che porta la firma di un bitontino doc come Dario Orlino.

Quello che c’era lo scorso anno, che ha assaporato il sapore amaro della sconfitta, ma che a distanza di un anno, ha saputo replicare la propria esultanza sotto lo stesso settore e scritto un altro finale.

Finisce dunque in parità per 2-2 il big match della decima giornata del campionato di serie B girone G fra Itria e Bitonto.

Alla fuga dei padroni di casa ha corrisposto il carattere e la grinta degli uomini di mister Pietro Di Bari, che hanno saputo riprendere gli avversari per ben due volte e sfiorare nel finale la rete della vittoria.

Prossimo impegno per i neroverdi, la sfida casalinga di sabato contro il Torremaggiore.





LA PARTITA

Orfano dello squalificato Barbosa, mister Pietro Di Bari lancia dall’inizio Gigi Giancola e gli affianca Ritorno fra i pali e Orlino, Acquafredda e Cantieri nel rettangolo di gioco.

La prima conclusione del match è dei padroni di casa con Punzi, che calcia dalla lunga distanza, con palla che termina sul fondo.

Sono ancora i padroni di casa a rendersi pericolosi nei primi due minuti, ed il secondo tentativo porta la firma di Araujo che calcia col sinistro, trovando l’attenta risposta di Ritorno.

Il Bitonto si scuote dopo i tentativi brindisini e sfiora la rete del vantaggio con Giancola che se ne va tutto solo in area di rigore, lo supera col pallonetto, ma non centra lo specchio della porta per una questione di centimetri.

Ancora Bitonto pericoloso alcuni minuti più tardi col tentativo di Cantieri dal limite, sul quale si immola la difesa in maglia nera e devia in angolo.

Torna a farsi viva l’Itria dalle parti di Ritorno, ma quest’ultimo e superlativo in uscita bassa su Fanelli.

Al 13’, però, i padroni di casa passano; Ritorno interviene bloccando la sfera con entrambe le mani al limite dell’area di rigore. Il direttore di gara giudica fuori area la propria posizione e sancisce il calcio di punizione dal limite per i padroni di casa. Sulla battuta Araujo riceve sulla destra, e col sinistro manda la palla in buca d’angolo per il vantaggio Itria.

Il Bitonto non resta a guardare e sessanta secondi più tardi prova a trovare la rete del pari con Cantieri che, servito da De Liso, ci prova in spaccata ma non inquadra la porta per una questione di centimetri.

Ancora Bitonto pericoloso al 14’ col neo entrato Catucci, che stacca di testa da angolo, ma fra se e la gloria, trova dapprima la mano di Celso e poi il palo a negargli il goal.

Ancora l’estremo di casa è decisivo anche sul diagonale destro di Cantieri, deviato in angolo col piede.

All’intervallo, è 1-0 Itria.

Nella ripresa mister Pietro Di Bari riparte da Ritorno, Caggianelli, Orlino, Cantieri e Giancola.

Il Bitonto è fin dalle prime battute della ripresa intenzionato a fare la partita e solo un salvataggio sulla linea, nega la gioia del goal ad Orlino su calcio di punizione.

Al 5’ ci prova anche Caggianelli col tiro dalla distanza, ma il cuoio si spegne di un non nulla alla destra del portiere di casa.

Al 7’ tutta quanta la panchina neroverde corre un lungo brivido, quando Araujo viene servito in situazione di te contro uno, ma a pochi passi da Ritorno cestina clamorosamente la palla del secondo vantaggio Itria.

Il Bitonto ringrazia, ed al’8’ trova la rete del meritato pari con Orlino che recupera palla a ridosso della propria difesa, da il via al contropiede, e lo capitalizza al meglio ricevendo sulla destra la sfera da De Liso, per superare Celso in uscita con un delizioso pallonetto e fare 1-1 per il Bitonto.

Il Bitonto alza ancora di più ritmi alla ricerca del goal del vantaggio, ma non riesce a sfondare il muro in maglia nera, così, al decimo minuto, i padroni di casa si riportano nuovamente in vantaggio con Passiatore, che pesca di destro il jolly dalla distanza che beffa Ritorno e si spegne nel sette per il 2-1 Itria.

Il Bitonto però mostra carattere da vendere ed un giro di lancette più tardi sfiora la rete del pari, ma il tentativo di Cantieri in area, viene salvato ancora una volta sulla linea.

Al 13’ è Orlino a cestinare un’opportunità d’oro sugli sviluppi da calcio piazzato, non riuscendo ad indirizzare la sfera verso la porta, da pochi passi.

Nello stesso minuto, ci prova anche Caggianelli ancora dalla distanza, con la sfera che termina sul fondo di pochissimo.

Al 16’ invece è Acquafredda a non avere i riflessi pronti per deviare in rete l’assist di Orlino dalla destra, con palla che termina in fallo laterale.

A tre minuti dalla fine mister Pietro Di Bari prova a giocarsi il tutto per tutto adottando la tattica del quinto uomo in movimento con Lovascio e, dopo un minuto, la tattica prota i suoi frutti.

Giro palla veloce a tutto campo, sfera sulla destra per Lovascio che tiene palla, si gira, fa perno sul proprio avversario, arriva sul fondo e la mette in area sul secondo palo, dove come un falco si fionda sulla sfera in spaccata De Liso che batte Celso, fa 2-2 e manda in estasi tutti gli addetti ai lavori in casa neroverde.

Galvanizzato dal pari, il Bitonto prova a centrare il bersaglio grosso negli ultimi secondi di gara, ma Caggianelli viene murato dal portiere e sulla respinta Cantieri non riesce ad indirizzare la sfera verso lo specchio della porta.

Al fischio finale è 2-2 fra Bitonto ed Itria, coi neroverdi che strappano un punto d’oro su un campo difficile, si confermano squadra ostica da affrontare e si preparano alla sfida di sabato prossimo in casa contro il Torremaggiore.