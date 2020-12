Le leonesse vanno a valanga sul New Cap. È 7-1!

Il cockatil neroverde della domenica pomeriggio.



Come fosse una moda tutta nuova e dal grande trend, importata da un’avenue a stelle e strisce, sta diventando una irrinunciabile abitudine il cocktail di goal neroverde della domenica pomeriggio, targato Polisportiva Bitonto Femminile.

Un cocktail in cui si mescolano il sogno di un’intera comunità, lo strapotere tattico di un roster di primissima caratura, e la forza dei singoli come Moreira, Othmani, Fontela, Diaz, Caciorna, autrici delle sette reti con le quali le leoncelle hanno battuto il rivale numero uno dello scorso anno, il New Cap Sammichele, restando così imbattute in tutte le gare disputate finora.

Prossimo impegno per le ragazze del patron Intini, la sfida in trasferta di domenica contro la Vigor Lamezia.





LA PARTITA

Gara quasi senza storia al PalaBorsellino, con le neroverdi che dopo soli centoventi secondi si portano in vantaggio con la brasiliana Moreira, brava a recuperare palla e a battere il portiere di casa con una potente conclusione di destro.

Gli ospiti però trovano l’unico sussulto d’orgoglio dell’intera gara, e raggiungono il pari un minuto più tardi, sfruttando un buco difensivo sulla sinistra per battere Tempesta e fare uno ad uno.

Dopodiché, resta solo una squadra in campo, ed è quella neroverde.

Nonostante i vari tentativi verso la porta avversaria, però, le leonesse devono attendere il minuto 18 della prima frazione di gioco per trovare la rete del vantaggio; calcio d’angolo battuto dalla destra, la sfera giunge a ridosso dell’are di rigore ad Othmani che si coordina perfettamente, e col destro manda la palla in buca d’angolo, per il vantaggio neroverde all’intervallo.

Nella ripresa entra una sola quadra in campo, e la gara si mette tutta in discesa per il Bitonto.

All’8’ Fontela si guadagna s’astuzia un calcio di punizione da ottima posizione. Sulla sfera si presenta Moreira che calcia direttamente in porta col destro, non lascia scampo al portiere e fa 3-1 per il Bitonto.

Passano tre minuti, ed il Bitonto cala anche il poker con Fontela, che è brava a scaricare in rete col destro la respinta corta del portiere sul tiro di Valenzano, per il 4-1 neroverde.

Il New Cap Sammichele sventola anzi tempo bandiera bianca, ed il Bitonto non perdona.

Moreira ruba palla alla squadra bianco azzurra, si immola verso la porta in ripartenza, ed a tu per tu col portiere non sbaglia per il goal del 5-1.

Gli ospiti provano a giocarsi la carta del quinto uomo di movimento, ma i risultati non sono quelli sperati, con Caciorna che riesce a recuperare palla, ed a depositare in rete a porta sguarnita la palla del 6-1.

I titoli di cosa sul match, vengono fatti scorrere definitivamente a pochi secondi dalla fine da Diaz, che riceve dalla destra la sfera da Moreira, e da rapace d’area non sbaglia e mette a segno la rete del 7-1 Bitonto al fischio finale.