Neo acquisto di lusso per il Bitonto Calcio: arriva Loris Palazzo

Nuovo acquisto per il Bitonto calcio. Dopo il difensore Francesco Milani e il centrocampista Matteo Montinaro, ufficializzati nei giorni scorsi, i neroverdi si assicurano le prestazioni di Loris Palazzo, attaccante bitontino classe 1991.

Arriva dal Brindisi, squadra in cui ha militato in questo primo scorcio di stagione. Gol a tutte le latitudini per Palazzo: 97 reti siglate in carriera, dalla serie C all’Eccellenza. Ora, il ritorno nella sua città, dopo una breve parentesi nel 2014, con tanta voglia di diventare, da unico bitontino in squadra, il punto di riferimento e un simbolo per tifosi e concittadini.

“Ringrazio il presidente Rossiello, il direttore Rubini e mister Ragno che hanno dimostrato di volermi a tutti i costi", è stata la prima dichiarazione di Palazzo con la sua nuova maglia. "Con mister Ragno – ha aggiunto – ho già vinto un campionato di Eccellenza a Nardò e una Coppa Italia Regionale di Eccellenza a Bisceglie, spero davvero di tornare a vincere assieme a lui. E vorrei farlo nella mia città, sono andato via anni fa che ero un ragazzino e ora torno più maturo, con maggiore esperienza. Voglio pensare solo al presente e al futuro coi colori della mia città“.

“Sono a disposizione del mister da subito, non vedo l’ora di indossare la maglia della mia Bitonto. Da bitontino cercherò di portare nello spogliatoio il rispetto dei valori neroverdi e verso la città, l’attaccamento alla maglia in questo anno storico in cui si celebrano i cento anni di calcio bitontino”, ha concluso.