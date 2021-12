Nell’anno della ripresa, ogni ambito dell’economia ha riguadagnato terreno, malgrado le turbolenze di un difficile 2020. In epoca post-Covid anche il settore alberghiero ha trovato nuovo slancio, approfittando della riapertura delle frontiere. La ritrovata libertà di movimento ha dato il via a nuovi viaggi, assecondando il desiderio di evasione delle persone. Molte le realtà che in questa tendenza di massa hanno ritrovato linfa vitale, non ultimo “Il Borgo”, storico B&B di Corato che sorge nel cuore delle mura cittadine in un’antica struttura in pietra risalente al 1684. Il B&B si affaccia su Largo Abbazia, dove un tempo c’era un monastero benedettino e proprio lì, nel corso degli anni, si sono alternate numerose attività artistico-culturali, come le riprese del celebre film “Io speriamo che me la cavo” di Lina Wertmüller. È in posti come questo che molti decidono di fermarsi alla scoperta delle bellezze del territorio.

«La gente non perde l’occasione di un’uscita fuori porta – conferma il titolare Luigi Mallardo – tanto che durante il periodo estivo abbiamo riscontrato una notevole affluenza di persone in visita mentre verso settembre, molte aziende seppur organizzatesi con lo smart-working, hanno trovato nella nostra struttura un punto di riferimento per i loro dipendenti, giunti qui nei loro viaggi di lavoro. D’altro canto, molte imprese che sfruttano il lavoro a distanza, hanno la necessità di un incontro diretto con i clienti, per cui spesso i loro impiegati e rappresentanti scelgono di soggiornare presso “Il Borgo” B&B.

Offriamo servizi efficienti ed esclusivi che portano molti a premiare la nostra struttura: il Wi-Fi gratuito, il servizio giornaliero di pulizie e di sanificazione, una ricca colazione mattutina, il bagno in camera, sistemi di pagamento sicuri, il personale multilingue, gli ottimi collegamenti con bar, negozi, cinema, ristoranti e tanti altri confort che puntano a far sentire gli ospiti come a casa.

Nel periodo di ottobre abbiamo ricevuto moltissime richieste di prenotazione, fino a dicembre; tuttavia, con l’inverno è aumentato il numero di contagi e alcune regioni sono ritornate in zona gialla. Ciò ha indotto molti dei nostri clienti a lasciare in sospeso le loro prenotazioni ma tutto sommato riusciamo a soddisfare la domanda, anche grazie ai nostri servizi di hosting. Ad esempio, quando viene pagato un acconto per la prenotazione, ci impegniamo a restituire la caparra in caso di certificata impossibilità: a causa del virus, nel caso in cui la regione d’appartenenza diventasse zona arancione o rossa o se l’ospite che ha già versato un anticipo sulla quota da pagare, dovesse nel frattempo ammalarsi di Covid. Chiaramente sono eventualità particolari per le quali preferiamo tutelare i nostri clienti, dimostrando loro massima collaborazione e comprensione.

È a partire dalle attenzioni particolari e dalla cura verso i nostri ospiti che sentiamo di augurarci un futuro migliore rispetto al tempo che viviamo e che ci stiamo lasciando alle spalle, nella speranza che si possa recuperare pienamente quella libertà di incontrarsi, di allargare gli orizzonti e di viaggiare al di là di tutti i nostri confini. A tutti gli ospiti del Borgo B&B vanno i nostri più cari auguri di buone feste per un Natale felice e per un anno nuovo pieno di gioia e serenità».



