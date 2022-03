Rubinetti bagno, le tendenze del 2022

Minimal o imponenti, colorati o rigorosamente metallici, con linee morbide o spigolose: quali sono le principali tendenze in corso per quel che riguarda la rubinetteria da bagno? Proviamo a scoprire insieme quali sono gli elementi più in voga al momento e i prodotti che stanno conquistando l'interesse dei consumatori.

Rubinetti bagno, quali sono le tendenze in corso

Oggi più che mai sappiamo che l'estetica nell'ambiente del bagno non va mai sottovalutata e per avere un effetto visivo ideale è molto importante che tutti gli elementi combacino perfettamente: in questo discorso rientrano a pieno titolo anche i rubinetti da bagno, un complemento fondamentale a definire lo stile dell'intera stanza, e pertanto disponibili in sempre maggiori declinazioni.

Il brand Iperceramica, la più grande catena italiana di negozi per l'arredo bagno, con punti vendita fisici (con 5 locali in Puglia, tra cui quelli di Foggia e Bari) e sito web a supporto per lo shopping online, propone in particolare un'intera gamma di elementi per la rubinetteria bagno, con modelli di ogni tipo, adattabili a bagni di ogni stile e costruiti con materiali di prima scelta.

Come scegliere un rubinetto

Parlare di rubinetteria per il bagno significa riferirsi non a un solo accessorio, ma a tutta una serie di elementi specifici per ogni funzione: abbiamo infatti il normale rubinetto per lavabo, ma anche il prodotto che va installato al bidet, quello da inserire nella cabina doccia oppure da utilizzare per la vasca, ognuno dei quali può essere di un tipo differente, a seconda delle esigenze.

È chiaro che, per creare un effetto armonico, questi elementi dovranno essere simili e mantenere lo stesso stile - anche se, potenzialmente, potremmo anche scegliere prodotti completamente differenti da abbinare in contrasto.

Le soluzioni Iperceramica offrono una scelta stilistica molto vasta, che vanno dalle tipologie di rubinetto bagno classico, ideale per chi ha un ambiente dall'aspetto tradizionale e semplice, ad accessori dalla forma più ricercata, capaci di adattarsi perfettamente a un bagno moderno, come nel caso dei miscelatori dalla fisionomia morbida e arrotondata o di quelli squadrati, dallo stile più compatto ma allo stesso tempo raffinato.

Negli ultimi tempi si sta spingendo molto anche sul versante delle colorazioni, che offrono campo alla fantasia, vista la varietà di soluzioni: il tradizionale colore acciaio, infatti, si affianca a tinte come i toni del bronzo e dell'elegantissimo nero, e inoltre tutti i modelli possono essere lucidi oppure opachi, mentre i materiali sono sempre di prima qualità e pensati per resistere a lungo.

Le tendenze del 2022

Continuando a guardare le proposte di Iperceramica possiamo intuire dove sta andando a orientarsi il settore dell'home decor applicato al bagno, sia in termini di stile che di colorazioni. Tra gli ultimi ingressi disponibili sul sito, ad esempio, notiamo la rubinetteria monocomando serie Talis in tinta nero satinato, che offre un impatto visivo decisamente forte e raffinato, oppure la versione in Bronzo Satinato, che crea un effetto "prezioso" e luminoso allo sguardo.

Chi ama il vintage può apprezzare la linea Toscana, con miscelatori monocomando a manopola realizzati in ottone e in tinta grafite, che possono adattarsi sia ad ambienti classici che a soluzioni più contemporanee, mentre chi vuole sorprendere gli ospiti troverà nella serie Detroit un complemento ideale, grazie all'originale colorazione in oro spazzolato che permette tantissime evoluzioni stilistiche con l'arredo circostante.