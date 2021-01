Il teatro Traetta torma alla vita con Fatti d'Arte e Teatroscalo

Sabato sera il teatro Traetta è tornato ad animarsi con due spettacoli, nell'ambito della rassegna online "Indovina chi viene a (s)cena", il nuovo format culturale del Teatro Pubblico Pugliese e dei Comuni soci (tra cui Bitonto), che unisce artisti e pubblico in questo periodo di sospensione degli spettacoli dal vivo a causa del Covid.

A salire sul palcoscenico, gli attori delle compagnie Fatti d’Arte (alle 19.30) e Teatroscalo (alle 21) per due diversi appuntamenti.

Due eventi molto apprezzati dagli appassionati di teatro, che patiscono da mesi l'assenza di rappresentazioni dal vivo.

Pubblichiamo le recensioni di Chiara Cannito, vicepresidente della Ulixes scs, per lo spettacolo portato in scena dalla compagnia Fatti d'Arte; e del professor Nicola Pice per la piece di Teatroscalo.

LO SPETTACOLO DELLE 19.30: IN SCENA "FATTI D'ARTE"

"Unica posata è la curiosità". Così ci si avvicina a questa (s)cena, dove la pietanza è l'arte declinata nelle sue differenti "preparazioni".

Ancora una volta i Fatti d'arte, diretti dall'elettrizzante e visionario Raffaele Romita, sorprendono scegliendo d’interpretare una performance al sapor... futurista.

Sorprendono le quanto mai attuali considerazioni (una per tutte: "evitare la solitudine antiumana") che il maestro Tommaso Marinetti riferiva all'arte e che gli attori raccontano specialmente di questo periodo pandemico nel quale i teatri, così come molti altri contenitori culturali, sono chiusi.

"Non ci si può nutrire che di cultura", reclamano i quattro attori (Leonardo Capaldi, Mariantonia Capriglione, Nicola Napoli, Liliana Tangorra), aggiungendo che solo questa placa "il dolore e il disordine interiore".

Attorno ad una tavola, quattro abiti artistici di Franco Colamorea, geniale costumista e scenografo, si muovono, danzano, gridano, cantano. Richiamano le tele di Umberto Boccioni, Tullio Crali, lo stilista contemporaneo Alexander McQueen, e raccontano insieme alle parole il movimento, la velocità, l'ossessione.

"La creatività è una violenta ossessione". E questo spettacolo di creativo ha tutto, dalla musiche di Casavola (che portò in scena l'improvvisazione nell'insieme orchestrale) al pubblico (che non esiste ma viene sostituito dalle telecamere: tanti occhi sulla tavola imbandita, che equivalgono a tanti spettatori).

Esilarante il ritornello sull'acqua ("sciacqua, schiocca, sciaborda, l'acqua muore e non muore") che altro non è se non questo nostro animo, ora afflitto ora trionfante, e questo nostro tempo, pervaso dalla crisi ma strabordante d’immaginazione… per rimanere a galla.

Uno spettacolo che fa sorridere, sognare e venir fame. Sì, perché "il cervello è come lo stomaco, e l'artista ha fame d'arte". Ed anche il pubblico!

(recensione di Chiara Cannito, vicepresidente Ulixes scs)

LO SPETTACOLO DELLE 21: IN SCENA "TEATROSCALO"

Uno sguardo fissato sul palco di un teatro ove si racconta di Traetta e tenerlo fortemente avvinto: è quanto si è prodotto sabato sera con lo spettacolo realizzato nel teatro Traetta grazie alla bella iniziativa del Teatro Pubblico Pugliese "Indovina chi viene a (s)cena".

Sì, avvinti dalla spontaneità di una brillante recitazione e dalla leggerezza di sapore calviniano di una raffinata narrazione, con la sottile regia teatrale di Michele Bia e con i bravissimi attori Franco Ferrante, Raffaele Braia e Rossella Giugliano, che con la loro voce hanno saputo creare un ponte con il pubblico a casa.

Una voce, la loro, avvertita come comunicazione, come attesa, come speranza, una voce tesa a far cogliere la funzione del teatro quale struttura antropologica che parla ad una comunità e mette in moto un sistema di pensiero. Con la speranza che davvero quanto prima si calchi il palcoscenico dinanzi ad un pubblico che festosamente sieda a teatro.

Sì, perché andare a teatro attiva il pensiero, mette in connessione, stabilisce relazioni. Cose quanto mai necessarie per la crescita umana e culturale di un Paese.

(recensione del professor Nicola Pice)