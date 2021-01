Nino Schettini, la voce black di Bitonto in finale a Sanremo Juke Box

Nino Schettini, bitontino, 40 anni e voce black, si è messo in luce a Sanremo Juke Box. Nel concorso per cantanti emergenti, con il suo timbro caldo e profondo, è riuscito a superare le varie selezioni e a raggiungere la finalissima in programma il 6 marzo al teatro Ariston, tempio della musica italiana.

Gaetano – questo il suo vero nome – si racconta a BitontoLive.

Da quanto tempo canta? Com'è nata questa passione?

Praticamente canto da quando sono nato, si può dire che la passione per la musica è nata con me. Ho sempre fatto il solista di turno, a scuola, con gli amici, in qualunque occasione.

Come ha saputo del contest Sanremo Juke Box? E qual è stato il percorso fino alla finalissima?

L’ho saputo per caso, grazie ad una pubblicità in televisione. Mi sono informato tramite alcuni amici che lavorano in un’emittente locale, ho avuto un contatto email e ho inviato la mia candidatura. Dopo una piccola selezione, mi hanno accettato e subito dopo c’è stata la messa in onda in tv. Come ogni concorso che si rispetti, il percorso per arrivare alla finalissima arriva per tappe e dopo diverse selezioni. I giudici sono rimasti molto soddisfatti.

Come s’intitola il brano che ha presentato al contest, e di cosa parla?

Il brano s’intitola “Human”. Mai come in questo momento è un brano azzeccato, perché mette in risalto la condizione umana delle persone e la mancanza di responsabilità talvolta, specie quando si verificano accadimenti tristi e catastrofi. Il protagonista del brano dice: “Per il male che succede nel mondo non ho solo colpa io, siamo umani e possiamo sbagliare”.

Ho anche giocato sulla somiglianza fisica e v