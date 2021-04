“Beatles in Symphony”, Renato Ciardo e i Quarrymen con l’Orchestra Metropolitana

Domani sera, alle 20, sarà trasmesso in streaming sulla pagina facebook della Città metropolitana di Bari lo spettacolo “Beatles in symphony” che vedrà l’Orchestra sinfonica metropolitana, diretta dal maestro e arrangiatore Vito Andrea Morra, esibirsi con il noto artista barese Renato Ciardo e i suoi The Quarrymen, la più importante e apprezzata tribute band dei Beatles in ambito nazionale, e con la partecipazione di Nicolò Pantaleo.

Una modalità di esecuzione inedita con i professori dell'Orchestra sinfonica metropolitana che suoneranno "a distanza", ognuno da casa propria, mentre lo show di Renato Ciardo con i Quarrymen si svolgerà nelle sale della Pinacoteca metropolitana "Corrado Giaquinto". Un esperimento artistico musicale che insieme valorizza l’attività due importanti istituzioni culturali della Città metropolitana – l’Orchestra sinfonica e la Pinacoteca – e dà spazio ai talenti pugliesi.

Il concerto propone sia arrangiamenti in versione orchestrale, curati da Vito Andrea Morra, sia due celebri titoli affidati all’interpretazione della sola cover band barese dei Quarrymen: “Can’t Buy Me Love” e “Hard Day’s Night”.

Tra i brani in versione orchestrale saranno eseguiti: “Hallo Goodbye” di Paul McCartney, lanciato come singolo nel Natale del 1967, e “Because” di John Lennon, tratto da “Abbey Road” del 1969. Dal “White Album” del 1968 è tratto invece “While My Guitar Gently Sweeps” scritto da George Harrison, che è anche l’autore di “Something”. Sarà poi la volta di “The Long and Winding Road” che Paul McCartney scrisse nel 1968, “Back in the USSR”, “Here Comes the Sun” e, infine, la celebre “Hey Jude” di Paul McCartney.