"Parquet", nuovo singolo per il duo rap ​​​​​​​SquadDrone

SquadDrone è il duo rap pugliese formato da Valerio Ardillo e dal bitontino Valerio Vacca, in arte rispettivamente Falco e reietto. Amici di lunghissima data, nel 2018 iniziano a lavorare insieme al progetto SquadDrone, che esordisce nel mercato discografico italiano con il primo singolo “King Size”, pubblicato ed edito dal gruppo discografico milanese Top Records & Dingo Music.

Alla prima pubblicazione seguono due live importanti per il gruppo, il primo alla Milano Music Week nel 2019 e il secondo a Sanremo, nella musix room di Musix Twister, durante i giorni del Festival 2019/2020. Continuano il loro percorso discografico con la pubblicazione di un nuovo singolo “è Trap bro”, che attira l’attenzione dei media e della stampa, brano che anticipa l’uscita del primo EP di SquadDrone, “EPico”, composto da 6 tracce più intro e outro e pubblicato a settembre 2020 dall’etichetta Top Records.

Il nuovo singolo, “Parquet”, incontra l’interesse di una nuova etichetta discografica, Visory Records (Random), con cui imboccano una nuova strada nel loro percorso di crescita musicale e professionale.

Il videoclip ufficiale, prodotto da Pierluigi Tucci – alias Meisterbeats – da ieri è disponibile su tutti i digital store e su YouTube.

“Volevamo un nuovo parquet, per coprire ciò che non ci siamo detti io e te”. Inizia così il ritornello di “Parquet”, una canzone tanto semplice quanto coinvolgente, sia musicalmente che testualmente. Il brano ruota infatti attorno ad un tema in cui chiunque può rivedersi, la difficoltà di mettere fine a quelle relazioni in cui la bilancia pende più verso la tossicità che verso lo stare bene insieme.

In queste situazioni sembriamo ignorare volutamente i segnali di allarme e tentiamo di nascondere tutte quelle crepe non rimarginabili, facendo vedere agli altri una perfezione di cui conserviamo solo il ricordo. Un po’ come quando ci dimentichiamo che sotto il parquet, che da un aspetto elegante alle nostre case, si nasconde comunque un pavimento grezzo e colmo di imperfezioni.

Cos’è che ci spinge ad andare avanti piuttosto che chiudere quel capitolo per iniziarne un altro? L’amore per l’altra persona probabilmente, la costante lotta tra ragione e desiderio, che vediamo incararsi nei due componendi del gruppo nel videoclip ufficiale della canzone, uno che allontana e l’altro che brama la fonte della propria sofferenza interna.

