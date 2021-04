Con “Felicissima Sera”, record di ascolti venerdì sera su Canale 5, hanno tenuto incollati alla tv oltre 4 milioni di spettatori (più del 20% di share), facendo impazzire i social con 1 milione 800mila interazioni su Facebook, Instagram e Twitter.

Pio e Amedeo, i due comici foggiani sulla cresta dell’onda, nel dietro le quinte del loro show hanno dedicato venti secondi – nel loro stile tagliente – ai fan bitontini.

Un saluto scherzoso agli “amici di Bitonto, una Cerignola che non ce l’ha fatta”, per giocare sulla “competizione” criminale in materia di furti d’auto e assalti ai portavalori. Il primato negativo viene rovesciato in chiave satirica, per sottolineare il legame d’affetto con la platea dei fan bitontini.