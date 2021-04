“Dietro le quinte” di Teresa Conforti spegne 540 candeline

Mentre i teatri sono chiusi si celebra un compleanno importante: il format di spettacolo “Dietro le quinte” condotto da Teresa Conforti, distribuito su 50 emittenti in Italia, supera le 540 puntate. Per questo importante traguardo una serie di collegamenti internazionali. Questa settimana, guest star Noa (in collegamento direttamente da Israele), Greg e il compositore Paolo Vivaldi.

La puntata sarà trasmessa da oggi sulle 50 emittenti televisive del circuito.

Il format, che non ha interrotto la programmazione durante la pandemia, ha rinnovato la sua veste con la partecipazione attiva del pubblico. “Gli ospiti sono collegati ovviamente a distanza – dichiara Teresa Conforti – ma il pubblico può interagire con loro ponendo domande durante la diretta facebook (a cui segue la messa in onda televisiva).

Come battere la concorrenza tv delle piattaforme on demand e della rete? ”Semplice – sottolinea la conduttrice – bisogna puntare sul contenuto, integrando messa in onda televisiva con rete! Non abbiamo inventato l’acqua calda, ma abbiamo portato lo spettacolo dal vivo in tv. Nell'era dei reality e dei talk show televisivi inflazionati di gente comune, la novità del format è di restituire al pubblico i professionisti dello spettacolo, e alla tv il compito di diffusione culturale e artistica. La televisione al servizio dell’arte che muta l'attuale paradosso 'faccio spettacolo perché sono famoso' in ‘sono famoso perché ho fatto spettacolo'. E poi, a tutti piacerebbe scoprire i segreti del palcoscenico!”.

Gli aneddoti raccontati dai protagonisti della scena in backstage per scoprire come nasce e prende vita un'opera teatrale, un concerto, una mostra, un musical. Perché l'arte parla attraverso un linguaggio tutto da scoprire. E lo spettatore “spia” l'evento come osservatore privilegiato, proprio come se fosse dietro le quinte dello spettacolo.

“Lo sapevate che l’esordio di Edy Angelillo sulla scena fu un vero e proprio disastro?”. L‘attrice racconta di quella volta che sul palco del teatro Sistina dovette inventare di sana pianta le parole di una canzone perché colpita da un improvviso vuoto di memoria, mentre Maria Amelia Monti da piccola voleva fare la pasticciera. Graziano Galatone, invece, risponde a stento alla telefonata che gli avrebbe cambiato la vita, durante il frastuono di un ricevimento di matrimonio dove faceva il musicista. È così che è arrivato l’ingaggio per Febo in “Notre Dame de Paris”!

Gli esordi? “Era il 2007, all’epoca collaboravo con Rtg Puglia, emittente di Mario Gismondi”, racconta Teresa Conforti. ”Mi chiedono di fare un approfondimento breve, un'intervista ad un personaggio dello spettacolo ogni settimana. E, dato che le interviste si svolgevano quasi sempre in camerino, decido di chiamare la rubrica Dietro le quinte. Da lì a poco il passaggio ad Antenna Sud e la distribuzione in tutt’Italia su 50 emittenti”.

Oggi “Dietro le quinte” conta 540 puntate, 50 emittenti in tutta Italia, 14 anni di programmazione, oltre mille ospiti nazionali ed internazionali.