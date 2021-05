"Genesi-Comunità metropolitana in cerchio", domani tappa a Bitonto

"Genesi, comunità metropolitana in cerchio" è un progetto di creazione coreografica firmato da Giulio De Leo, per la realizzazione di una serie di eventi nelle piazze e negli attrattori culturali di Bari, Bitonto, Ruvo di Puglia e Terlizzi. L’idea nasce dal desiderio di chiamare a raccolta le comunità di pubblico attorno al cerchio di Genesi, duetto coreografico a pianta circolare firmato da Giulio De Leo: per ritrovarsi, per superare le difficoltà economiche, sociali e psicologiche e per ricollocare l'arte lì dove deve essere: al centro della vita sociale e culturale; per rinascere insieme, intorno al fuoco dell'arte.

Da ieri il cerchio di Genesi torna ad attraversare il territorio della Città metropolitana di Bari.

Dopo aver incrociato le programmazioni di Talos Festival 2020 a Ruvo di Puglia l’8 ottobre e di DAB 2020 del Teatro Pubblico Pugliese, al Teatro Abeliano di Bari il 25 ottobre, nella serata di anteprima dal sapore agrodolce che ha preceduto la chiusura forzata delle attività di spettacolo dal vivo, finalmente l’ultima creazione della Compagnia Menhir torna ad abitare gli attrattori culturali delle città di Terlizzi, Bitonto e Bari, portando con sé azioni di danza urbana finalizzate alla realizzazione di un’opera di video danza a cura di Giulio De Leo e Chiara Zilli e un’esposizione fotografica, frutto di un reportage a cura di Cinzia Cantatore.

Domani sera, alle 19, andrà in scena nella chiesa di San Francesco a Bitonto.

Lo spettacolo, in programma il 30 maggio alle 19 al Fortino Sant'Antonio a Bari, incrocerà la programmazione di Bipod 2021 (Beirut International Platform of Dance), quest’anno intitolata "Architecture of a ruined body" e sarà diffuso live streaming sulla piattaforma Citerne.Live https://www.citerne.live/people/menhir-dance-company. Alla tranche di attività in programma fino al 30 maggio farà seguito un secondo periodo, fra agosto e settembre, che con varie attività finirà per incrociare la programmazione di Talos Festival 2021, chiudendo così il cerchio aperto ad ottobre 2020.

Genesi

Progetto e coreografia di Giulio De Leo; musica di Pino Basile e Giuseppe Doronzo; con Vanessa Cokaric e Antonio Savoia; assistenza alla coreografia Erika Guastamacchia; costumi Ambra Amoruso; cura del progetto Marina Peschetola; produzione Talos Festival/Compagnia Menhir Danza, in collaborazione con Sistema con sistemaGaribaldi_Bisceglie, Altofest - International contemporary live arts; foto di scena Cinzia Cantatore.

Info e prenotazioni: BIT.LY/BIGLIETTI_GENESI; 349 7031550

Nessuna coppia mitica all’origine di future generazioni.

Nessun giardino terreno su cui segnare confini e proprietà.

Due danzatori in domanda, l’uno verso l’altro, dialogano nello spazio,

fino a concentrarlo e consumarlo. Fino a quando il solo movimento possibile è lo sguardo.

I corpi sono chiamati a smussare i propri confini e a orientarsi nello spazio per generare relazione e senso. Il discorso si dipana fluido e dinamico, scandito da vicinanze, pause, attraversamenti e sospensioni. Genesi si muove verso l’orizzonte storico e culturale mediterraneo e s’interroga sulle dinamiche dei flussi e sulla relazione con lo spazio abitato, come spazio di attraversamento/accoglienza e di proprietà/resistenza. Tutto accade in uno spazio circolare, un luogo che raccoglie e che chiama a raccolta, in cui essere osservati e da cui guardare al mondo. Un cerchio dai confini immateriali, permeabili e sonori, custodito dai due musicisti.

Comunità in cerchio

a cura di Giulio De Leo e Chiara Zilli

Laboratorio di danza urbana nei luoghi del borgo antico di Bari finalizzato alla produzione di un’opera di video danza. In collaborazione con RiESCo ed Equilibrio Dinamico. Le attività saranno diffuse Live Streaming sulla piattaforma digitale citerne.live_Beirut (LBN) nell’ambito del BIPOD 2021 – sezione Architecture of a ruined body.

Inquadrature

a cura di Cinzia Cantatore

Un reportage che porterà alla realizzazione di un’esposizione fotografica, un racconto per immagini del processo e delle comunità attorno ad esso. L'esposizione sarà itinerante negli spazi degli esercizi commerciali selezionati in collaborazione con Duc di Ruvo di Puglia e Confcommercio provinciale di Bari e di Ruvo di Puglia. In occasione della chiusura del progetto, l'esposizione sarà allestita presso gli spazi espositivi di Talos Festival 2021.

Il programma

27 maggio, ore 19

Terlizzi - MAT Laboratorio Urbano

Genesi

spettacolo coreografico

28 maggio, ore 19

Bitonto - Chiesa di San Francesco Genesi spettacolo coreografico 30 maggio, ore 19 Bari - Fortino Sant’Antonio Genesi spettacolo coreografico live streaming su citerne.live 29 e 30 maggio, ore 11 Comunità in cerchio danza urbana nei luoghi del borgo antico di Bari in collaborazione con RiESCo ed Equilibrio Dinamico live streaming su citerne.live dal 24 maggio In-quadrature esposizione fotografica itinerante