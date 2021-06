“La caravane électrique” fa tappa a Bitonto

Giugno si apre con una grande festa della danza, un evento che conclude la settima edizione del Network Internazionale Danza Puglia. Il dance bus de “La caravane électrique” – un progetto dell’associazione culturale pugliese RiESCo (ricerca e sviluppo coreografico) e association Expresso Forma di Strasburgo, sostenuto dalla Regione Puglia all’interno del Programma straordinario 2020 in materia di Cultura e Spettacolo – arriverà a Bari, Molfetta e Bitonto per tornare a festeggiare la danza come un’occasione di incontro tra performer e pubblico in una creazione coreografica site specific. Ogni tappa de “La caravane électrique” ospita compagnie professionali del panorama coreografico pugliese che arricchiscono la performance con l’anteprima di una loro creazione. A Bari, Molfetta e Bitonto saranno ospiti rispettivamente Equilibrio Dinamico, Menhir, Alphaztl.

La Caravane Electrique dedica un ampio spazio, nei tre diversi appuntamenti, alle coreografie delle insegnanti delle scuole partner del Network Internazionale Danza Puglia con i loro allievi.

Le tappe

Oggi a Bari “La caravane électrique” arriva alle 19 negli spazi esterni del Teatro Kismet, con un appuntamento sold out, per coinvolgere il pubblico in una vera e propria performance urbana che si apre con l’arrivo del bus e con un deejay set diffuso: un mix performativo unico e coinvolgente. Trasportati dal bus arriveranno i quattro danzatori Antonella Albanese, Fabio Caputo, Gabriele Montaruli e Francesca Rinaldi, accompagnati dal musicista e deejay Antonello Arciuli e Samuele Martucci nelle vesti di tecnico mimo, una creazione ideata e diretta dal coreografo e danzatore Ezio Schiavulli.

A seguire sarà ospite della serata la compagnia Equilibrio Dinamico con “Tutto nel segno di lei”, uno studio su un lavoro coreografico pensato per ricordare Dante Alighieri a settecento anni dalla sua morte. Il Sommo Poeta, universalmente noto per La Divina Commedia, è anche il poeta che cantò il suo amore per Beatrice. Roberta Ferrara, coreografa di ”Tutto nel segno di lei”, ispirata dall'opera Vita Nova, ha creato un lavoro interpretato da Laila Lovino e Antonello Amati.

Appuntamento sold out anche venerdì 4 giugno alle 19, negli spazi esterni della Cittadella degli artisti di Molfetta, per la performance ”Where” della Compagnia Menhir, uno studio curato dal coreografo Giulio De Leo che vede in scena Claudia Gesmundo ed Erika Guastamacchia, una riflessione performativa sullo spazio liminale, sullo stare tra palco e platea, sospesi, cercando di comprendere dove si muovono i passi e se questo incontro avviene in uno spazio reale o virtuale. Quali esperienze possono unirci? Quale pubblico desideriamo? Le comunità hanno bisogno della nostra esperienza? Domande aperte per un processo performativo che comincia.

Domenica 6 giugno alla Cittadella del bambino di Bitonto ”La caravane électrique” aprirà alle 16 con un appuntamento sold out: il D.Day del Network una vera e propria festa della danza in cui saranno presenti tutti i progetti del NetworkIDP, live e in video danza, con le insegnanti e gli allievi iscritti. Un percorso, quello della video danza, che vede coinvolti nel NetworkIDP, da diversi anni, i docenti Enrico Coffetti, Angela Calia e Cristina D’Eredità.

Il pomeriggio si aprirà con la performance site specific ”La caravane électrique” e proseguirà con laboratori aperti al pubblico per grandi e piccoli condotti da Ezio Schiavulli, Enrico Coffetti e i danzatori della compagnia Ez3.

In serata, alle 19, l’unica replica ancora con posti disponibili de ”La caravane électrique”, dopo la quale andrà in scena la Compagnia AlphaZTL con la performance ”Amar perdona” dedicata al celebre canto V dell’Inferno dantesco di cui è protagonista il tormentato amore di Paolo e Francesca. Come già per la performance di Equilibrio Dinamico, la ricorrenza del settecentenario della morte di Dante Alighieri è l’occasione per le compagnie di danza AlphaZTL di Brindisi e Fabula Saltica di Rovigo per illustrare il processo creativo sul solo dedicato al personaggio di Gianciotto. La creazione è firmata dal coreografo Vito Alfarano e vede in scena il danzatore Francesco Biasi.





L’associazione RiESCo e le attività del Network Internazionale Danza Puglia sono sostenute dal Ministero della Cultura per il quadriennio 2018-2021. L’association Expresso Forma è riconosciuta e sostenuta dal Ministero della Cultura francese (DRAC Grand Est), dalla Regione Grand Est, dal dipartimento Bas Rhin e dall’Istituto Italiano di Cultura di Strasburgo.