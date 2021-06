Disco dedicato a Tommaso e Filippo Traetta, stasera la presentazione

Padre e figlio uniti dal vincolo di sangue e della musica. È il fil rouge del disco dedicato a Tommaso e Filippo Traetta, composto da musiche eseguite dall’Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari, che sarà presentato oggi alle 20.30 a Bitonto, nell’atrio della Cattedrale, nell’ambito del Traetta Opera Festival. Il TOF, realizzato con il sostegno della Regione Puglia, vanta importanti collaborazioni a livello locale e internazionale con enti come la Città Metropolitana di Bari, il Japan Apulia Festival di Tokyo,Idea Press Usa Musical Edition, l’Università del Rhode Island, i conservatori di Monopoli e Bari (“Rota” e “Piccinni”), oltre che Epos Teatro e Musica Insieme.

Questa incisione, pubblicata da Digressione Music, suggella la sinergia pluriennale tra il festival bitontino e l’Orchestra metropolitana. “Una collaborazione nata nel 2016 – spiega il direttore artistico del TOF, Vito Clemente – che regalerà a tutto il territorio metropolitano e mondiale un’opera di grande pregio artistico. Una virtuosa filiera che unisce il festival all’istituzione orchestrale e che passa attraverso la ricerca, la revisione e la pubblicazione per arrivare all’incisione discografica”. Il disco sarà in vendita su tutti gli scaffali delle librerie italiane ed europee, oltre che su Amazon, e renderà omaggio ai due compositori, viaggiatori e grandi interpreti della musica tra 700 e 800. Da un lato il genio di Tommaso Traetta, nato a Bitonto ma noto in tutta Italia (Roma, Venezia, Roma, Parma), Europa (con le esperienze fatte a Londra e Vienna) e nel mondo (grazie all’esperienza in Russia a corte della zarina Caterina II), dall’altro la riscoperta del repertorio del figlio Filippo, noto perché fondatore di ben tre conservatori negli Stati Uniti (a Boston, Philadelphia e New York).

All’interno del disco le più significative ouvertures delle opere di Tommaso Traetta e alcuni brani di Filippo Traetta (due ouvertures e brani non operistici).

Presentazione alle 20 nell’atrio della Cattedrale

Prima del concerto, alle 20, i saluti istituzionali. Parteciperanno il sindaco Michele Abbaticchio, vicesindaco della Città metropolitana Bari, il direttore del dipartimento Cultura della Regione Puglia Aldo Patruno, il direttore artistico del Traetta Opera Festival Vito Clemente, il musicologo e giornalista Dinko Fabris.

Alle 20.30 il concerto

Dopo la prolusione musicologica di Dinko Fabris, l’Orchestra Metropolitana di Bari, diretta da Vito Clemente, eseguirà brani di Tommaso Traetta (Il Cavaliere Errante – Sinfonia; Antigona – Ciaccona; Buovo d’Antona – Sinfonia, con revisioni a cura del TOF) e Filippo Traetta (The Daughter of Zion – Ouverture; Andante sostenuto; Jerusalem in affliction – Ouverture, con revisioni a cura del Centro Studi Traetta).

Il concerto è ad ingresso gratuito.