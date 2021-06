“Metti un po' di musica... Sing Woman” a Masseria Lama Balice

Con la loro musica hanno fatto sognare diverse generazioni e i loro testi hanno descritto, e descrivono tuttora, i sentimenti di ciascuno di noi.

Sono le signore della musica italiana, le cui canzoni risuoneranno questa sera a Masseria Lama Balice (via Burrone, 14).

Dopo il successo di “Metti un po' di musica... Sing Man”, Anna Lacassia, Sergio Schiavone, Pino Maiorano, Arcangelo Rossiello, Michele Ardino e Michele Sanseverino tornano sul palco per un nuovo appuntamento del format “Masseria In...canto”.

Il viaggio nella musica italiana declinata al femminile partirà alle 20.30. A guidare il pubblico in questo straordinario tour, saranno gli artisti e i testi originali di Emanuele Bulzis.

Durante la serata sarà possibile degustare le prelibatezze preparate dallo chef di Masseria Lama Balice, Alessandro Saracino.

Per info e prenotazioni, contattare il numero 366 8246998.

“Metti un po' di musica... Sing Woman” non sarà l'ultimo appuntamento della rassegna.

In gran finale è previsto per venerdì 25 giugno alle 20.30 con “Pooh. Cercando di te”, un concerto per ricordare Stefano D'Orazio.

L'evento “Masseria in...canto” è organizzato da Masseria Lama Balice in collaborazione con l’associazione socio culturale La Macina e Sound Messengers.