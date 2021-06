Questa sera alle 21, nel chiostro della chiesa di San Pietro, per il Traetta Opera Festival andrà in scena “Le blanc et le noir”, spettacolo dedicato a Coco Chanel, la donna che inventò lo stile, a cinquant’anni dalla morte.

Soprano Libera Granatiero, flauto Giuseppe Nese, pianoforte Gabriella Orlando, voce recitante Ivonne Grimaldi.

Attraverso un sapiente e avvincente excursus sonoro visuale, saranno ripercorsi i momenti salienti della vita di mademoiselle Chanel, i suoi paesaggi interiori, i suoi sogni e i suoi disincanti. In uno spazio allegorico e poetico, Coco, circondata dal bianco delle sue amate perle e dal nero del suo petit robe noir, ci rende partecipi della sua straordinaria vita. In questo modo lo spettacolo diventa un viaggio nell’immaginario dove vedere, sentire e ascoltare diventano inseparabili, irrevocabilmente connessi tra materia e leggerezza.

Il programma

Joseph Kosma Les feuilles mortes

Gabriel Fauré Siciliana

Francis Poulenc Le chemin d’amour

Marguerite Monnot Hymne à l’amour

Claude Debussy Arabesque, Prelude

Erik Satie Je te veux

Claude Bolling Irlandese

Edith Piaf La vie en rose

Biglietto d’ingresso: 1 euro. Info al botteghino del teatro Traetta (080 3742636).