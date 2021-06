Sarà “Notte dei Cori” per il Traetta Opera Festival

Una serata dedicata alla musica, per festeggiarne la Giornata nazionale e celebrare l’inizio dell’estate. Da qui prende le mosse la “Notte dei Cori” del Traetta Opera Festival, la kermesse del Comune di Bitonto realizzata con il sostegno della Regione Puglia, vanta importanti collaborazioni a livello locale e internazionale come la Città Metropolitana di Bari, il Japan Apulia Festival di Tokyo, Idea Press Usa Musical Edition, l’Università del Rhode Island, i conservatori di Monopoli e Bari (“Rota” e “Piccinni”), oltre che Epos Teatro e Musica Insieme.

Più di cento coristi, per sei formazioni corali, arriveranno da Bitonto, Molfetta, Conversano e Ruvo di Puglia nel chiostro di San Pietro Nuovo per una serata di musica no stop dalle 19.30 alle 22.

Si parte con il Coro Lirico Città di Bitonto diretto da Anna Lacassia, con un omaggio tutto dedicato a Giuseppe Verdi a 120 anni dalla morte, alle 19.30.

Si prosegue alle 20 con la Schola Cantorum Harmonia Mundi di Molfetta diretta da Nicola Petruzzella, con un’esecuzione tutta incentrata sulla musica sacra.

Sarà la volta, alle 20.30, del coro Coro Harmonia dell’Ateneo Barese diretto da Sergio Lella, con un programma musicale che andrà dal 700 fino ai primi del 900.

Alle 21 appuntamento con l’ Alter Chorus di Molfetta diretto da Antonio Allegretta, ancora con un omaggio a Verdi e Franz Lehár.

Alle 21.30 spazio al Coro Jubilate di Conversano diretto da Donato Totaro, con tanta musica popolare.

Chiuderà la serata, alle 22, la Corale Polifonica Michele Cantatore di Ruvo di Puglia: un programma da Verdi a Nino Rota con i coristi diretti da Angelo Anselmi.

Si possono consultare gli eventi, giorno per giorno, collegandosi al sito: https://bit.ly/2RQo4KS

Biglietti per i concerti in vendita al botteghino del teatro Traetta, dal martedì al venerdì dalle 18 alle 20, o telefonando al numero 080 3742636.