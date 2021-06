"Una sola Antigone" in scena al chiostro di San Pietro

Questa sera, nell’ambito del Traetta Opera Festival, alle 20.30 nel chiostro della chiesa di San Pietro Nuovo, andrà in scena "Una sola Antigone - Traetta e Sofocle a confronto”, concerto finale del corso per cantanti e attori diretto da Maurizio Pellegrini. Al pianoforte Leo Binetti.

Il dramma del dovere morale diventa materia di confronto tra l’originale tragedia di Sofocle ed il libretto approntato da Marco Coltellini per l’Antigona di Tommaso Traetta (1772).

Il risultato del corso consiste nella messa in scena di uno studio per una rappresentazione dai linguaggi artistici condivisi, che sarà realizzata nel 2022 in coproduzione con Epos Teatro. Un’occasione per i giovani studenti di approfondire un mito intramontabile, banco di prova per gli interpreti di qualsiasi generazione e valido materiale di studio per approfondire le tecniche di interpretazione. L’opportunità di essere selezionati per la successiva produzione contribuisce a darne una duplice valenza per un’azione di scouting giovanile altrimenti affidata alle consuete audizioni.

Ingresso 1 euro. Info 080 3742636.