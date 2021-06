Il Traetta Opera Festival presenta il vinile “Records Anthology”

Un triangolo intercontinentale tra Europa, America e Asia, per dare lustro e vita alla musica pugliese di ieri e di oggi. Con questo intento nasce il doppio vinile “Records Anthology” del Traetta Opera Festival, che sarà presentato questa sera alle 20.30 nel chiostro di San Pietro Nuovo.

Un’opera di grande pregio che racchiude l’attività discografica svolta finora dalla kermesse dedicata a Traetta, a partire da “Natal’è”, primo disco inciso dal Coro di voci bianche “Caffarelli” di Bitonto; “Liriche”, cd dedicato al compositore di Mola di Bari, Nicolò Van Westerhout; “Xorai”, opera dedicata ai brani dei grandi compositori pugliesi del 900 come Michele Abbate, Pasquale La Rotella, Raffaele Gervasio. Ma c’è anche “Effluvii”, disco dedicato a Gabriele d’Annunzio ricco di omaggi commissionati a giovani compositori pugliesi tra cui Massimo De Lillo, Leonardo Furleo Semeraro, Massimo Parente, Vincenzo Anselmi, Vito Clemente, Giovanni Chiapparino, Rocco Cianciotta, ma anche due compositori giapponesi: Katsuya Asako e Kenta Toda. Questi ultimi sono i vincitori del premio di composizione “Tommaso Traetta” che il festival bitontino organizza a Tokyo.

È proprio dal Giappone che “Records Anthology” prende la voce dei brani all’interno del pregiato vinile, eseguiti da Masayo Kageyama, Yuko Akamine, Kumiko Watanabe, Chiyo Takeda, Yoshiko Hinata, Kaori Sugihara, Tomoyo Komura, Manabu Morita, Mariko Hayashi, Natsumi Kawauchi, Hanaae Nishitani, Rika Yanagisawa e Yoshiaki Gyoten, tutti solisti della Tokyo Accademy of Music. Tredici cantanti che arrivano in Italia per incidere i brani che, poi, verranno presentati anche nella loro città d’origine.

Il disco vede la selezione musicale e la revisione per voce e pianoforte a cura di Vito Clemente, Maurizio Pellegrini e Silvestro Sabatelli e le introduzioni musicologiche di Dinko Fabris. L’incisione è della casa discografica molfettese Digressione Music, stampa e distribuzione sono di Idea Press Usa.